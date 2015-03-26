به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد تسهیلات زائران استان قم، حسن بختیاری در بازدید از این ستاد با بیان اینکه زیرساخت‌های قم از لحاظ گردشگری در وضعیت مطلوبی نیست، گفت: ظرفیت هتل‌ها در استان محدود است و سایر نیازهای سیاحتی و گردشگری مردم تأمین نمی‌شود از این رو مدت زمان حضور مسافران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: شهرداری و سایر نهادهای مربوطه باید در این زمینه برنامه ریزی انجام دهند و با ارایه تسهیلات و حمایت و مساعدت از ساخت و ساز هتل‌ها با درجات مختلف و مجتمع‌های گردشگری این نیاز استان را مرتفع سازند.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: شهرداری قم با ایجاد کمپینگ‌ها در برخی از بوستان‌های قم توانسته است در این زمینه اقدامات خوبی ارایه کند ضمن اینکه با تهیه کمپینگ‌ها در تمام ورودی‌های شهر می‌توان خدمات رفاهی و تفریحی را به مسافران و زائران ارایه کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال شاهد افزایش مسافران در تعطیلات نوروزی در استان هستیم، گفت: همدلی و پیگیری نهادهای مختلف استان قم باعث شده است تا شاهد کاهش مشکلات اسکان و خدماتی در این استان باشیم.

بختیاری افزود: شهرداری قم نیز توانسته است با مدیریت شهری فضای مناسبی را از تقارن نوروز ۹۴ و بهار فاطمی و هم چنین از نظر بهداشتی و نظافتی برای تردد زائران مهیا کند.

وی ادامه داد: در ایستگاه‌های هشتگانه شهری اطلاع رسانی خوبی با ارائه نقشه شهر و بروشورهای فرهنگی صورت گرفته است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فعالیت کمیته ده گانه استانداری در طرح نوروزی اظهار داشت: کمیته‌های ده گانه از جمله نظارت، ارزیابی و آمار، اسکان، زائران غیر ایرانی، فرهنگی، امنیتی و انتظامی، حمل و نقل و ترافیک، پشتیبانی و هماهنگی ادارات، تامین ارزاق، خدمات شهری و رفاه عمومی و امور امدادی و درمان آماده ارایه خدمات به مسافران هستند.

وی افزود: تمام نهادهای استان قم با تعامل و هماهنگی با یکدیگر به صورت آماده باش هستند تا بتوانند خدمات مطلوبی به مردم ارایه کنند.

آزاد راه قم - تهران پرتردد‌ترین محور استان در تعطیلات نوروزی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم گفت: از ۲۵ اسفندماه گذشته تا بامداد روز پنجشنبه ششم اسفندماه محور قم - تهران در دو باند رفت و برگشت رتبه نخست پرتردد‌ترین محور استان را کسب کرده است.

ابوالفضل جمالی افزود: محور قم - سلفچگان و سلفچگان - راهجرد در رتبه دوم و سوم تردد مسافران در ایام نوروز هستند.

وی با بیان اینکه تعداد کل خودروهای وارد شده به استان قم طی این مدت یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۸۴۳ خودرو است بیان داشت: در مدت مذکور هم چنین یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۲۳۰ خودرو نیز وارد شهر قم شده‌اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قم ابراز داشت: این آمار نشان از رشد چهار درصدی ورودی خودرو به شهر و استان قم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

وی با اشاره به نصب دوربین‌های پلاک خوان در محورهای ورودی قم گفت: در ایام تعطیلات نوروز به منظور مشخص کردن میزان ماندگاری مسافران شهر قم اقدام به نصب ۱۲ دستگاه دوربین پلاک خوان در ورودی و خروجی‌های شهر کرده‌ایم.

جمالی افزود: نزدیک به ۷۰ دستگاه تردد شمار نیز در محورهای ورودی استان قم نصب شده است.

ورود بیش از چهار میلیون نفر مسافر به استان قم

سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استاندار قم با بیان اینکه از تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۹۳ تا پنجم فروردین ماه جاری طبق آمار، چهار میلیون و ۱۸۹ هزار و ۴۷۰ نفر مسافر وارد استان قم شده‌اند، اظهار کرد: در این بین نزدیک به سه میلیون و ۷۳۷ هزارو ۳۶۷ زائر به شهر قم وارد شده‌اند.

یونس عالی‌پور با بیان اینکه نزدیک به ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر از ۲۷ اسفندماه گذشته الی پنجم فروردین ماه برای مسافرت به استان قم از ناوگان ریلی استفاده کرده‌اند، بیان کرد: با توجه به تمهیداتی که ستاد تسهیلات زائران استان قم اندیشیده است مسافران نوروزی در اماکنی چون هتل‌ها و مهمانسرا‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و کمپ‌ها و بوستان‌ها اسکان یافته‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اینکه ۳۴ هزار مسافر نوروزی در مدت مذکور در هتل‌ها و مهمانسراهای قم اسکان یافته‌اند، افزود: همچنین در این تاریخ ۳۰ هزار و۳۲۰ زائر غیر ایرانی در هتل‌های استان قم اسکان یافته‌اند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز همانند سال‌های گذشته به عنوان بازوی ستاد تسهیلات زائران در بحث اسکان مسافران و زائران نوروزی عمل کرده است، تصریح کرد: آموزش و پرورش استان قم با در اختیار گذاشتن بیش از ۴۴۰ مدرسه توانسته است از ۲۷ اسفندماه تا پنجم فروردین ماه ۲۵۷ هزار و ۸۳۲ مسافر را اسکان دهد.

عالی‌پور با بیان اینکه با توجه به حجم بالای مسافران نوروزی در دور اول سفر‌ها به استان قم، علاوه بر هتل‌ها و مدارس، اماکنی که قابلیت اسکان مسافر را دارند در این راستا مورد استفاده قرار داده‌ایم بیان کرد: در مدت مذکور ۳۶۸ هزار و ۲۷۶ مسافر در اماکنی چون کمپ‌ها و بوستان‌ها، حسینیه‌ها و تکایا، مهمانسرای ادارات و خوابگاه‌ها و سالن‌های ورزشی اسکان یافتند.