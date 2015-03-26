کاهش ۳۲ درصدی سرقت ایام نوروز در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سرهنگ شاهپور فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسیج مأموران نیروی انتظامی شهرستان ورامین در ایام عید نوروز اظهار داشت: در ایام عید نوروز مأموران نیروی انتظامی شهرستان ورامین در بخش های مختلف در حال آماده باش بوده و برای خدمت رسانی به شهروندان و مسافران نوروزی تلاش می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ورامین افزود: جلسات متعددی میان بخش های مختلف نیروی انتظامی شهرستان ورامین برای استقبال از نوروز ۹۴ برگزار و با حمایت های فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، موفقیت های خوبی در هفته ابتدایی نوروز به دست آمده است.

افزایش ۲۰۰ درصدی ایستگاه های ایست و بازرسی در ورامین

وی با اشاره به افزایش تعداد پایگاه های نوروزی در سطح شهرستان ورامین نسبت به سال گذشته ادامه داد: امسال تعداد پایگاه های نوروزی در سطح شهرستان ورامین نسبت به سال گذشته بیش از پنجاه درصد رشد داشته است که این امر زمینه خدمت رسانی بهتر به شهروندان را فراهم می آورد.

سرهنگ فلاحی اضافه کرد: همچنین به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان و برخورد با تخلفات احتمالی، تعداد ایستگاه های ایست و بازرسی در سطح شهرستان نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

رشد ۴۲ درصدی گشت های موتوری در ایام نوروز

این مسئول با تأکید بر به کارگیری گشت های خودرویی و موتوری در ایام نوروز در شهرستان ورامین عنوان کرد: تعداد گشت های موتوری نیروی انتظامی شهرستان ورامین نسیبت به سال گذشته ۲۵ درصد و گشت های موتوری نیز ۴۲ درصد رشد داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی ورامین بیان داشت: در نوروز امسال تلاش شده است تا از ظرفیت گشت های پیاده به صورت بهتر و بیشتر استفاده شود و به همین منظور این گشت ها نیز با رشد ۱۶ درصدی مواجه و به خدمت رسانی به مردم و مسافران می پردازند.

افزایش ۱۰۰ درصدی کشف لوازم مسروقه منازل

سرهنگ فلاحی با اشاره به کاهش وقوع سرقت در شهرستان ورامین نسبت به سال ۹۳ گفت: با تلاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان ورامین، میران وقوع سرقت در ایام نوروز نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: در زمینه کشف لوازم مسروقه منازل با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده ایم و و بیشترین کاهش وقوع سرقت نیز در زمینه سرقت موتور سیکلت رخ داده است.