۲۵۰ هزار نفر از تخت جمشید بازدید کردند

سید یداله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود که تعداد بازدیدکنندگان از تخت جمشید در روزهای باقی مانده از تعطیلات به شدت افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان مرودشت برای اقامت حدود یک میلیون مسافر پیش بینی های لازم انجام شده است، اظهار داشت: تا به حال مشکلی در خصوص اقامت مسافران در این شهرستان وجود نداشته و در حال حاضر در حدود ۵۰ درصد ظرفیت مراکز اقامتی در مرودشت خالی است.

فرماندار مرودشت ادامه داد: ۸۰۰ کلاس نیز در ۹۰ آموزشگاه و مدرسه در شهرستان مرودشت برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

حسینی افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار نفر در مرودشت اقامت کرده اند.

وی تاکید کرد: همه امکانات و تمهیدات لازم شامل امنیتی و بهداشتی در مرودشت تدارک دیده شده و مسائل فرهنگی و فضا سازی های لازم انجام شده و هیچ دغدغه ای برای حضور مسافران در این شهرستان وجود ندارد.