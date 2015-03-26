همدان رکورد دار واژگونی خودرو / اسکان۷۲۰۰نفر در استان

حسین اشرفی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته شاهد بارش برف سنگین در گرنه آوج بودیم، اظهار داشت: بارش برف سنگین و کولاک موجب بسته شدن راه برای مدت کوتاهی شد که با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر استان همدان و نیروه های راهداری و پلیس راه باز شد.

وی با بیان اینکه شب گذشته ۳۰۰ نفر از در راه ماندگان در پایگاه امداد و نجات آوج اسکان یافتند، بیان داشت: ۵۰۰ نفر از هم وطنان نیز به دلیل سردی هوا و شرایط جوی در کمپ اسکان اضطراری میدان فرودگاه همدان اسکان داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه در شب گذشته شش فقره تصادف در استان همدان اتفاق افتاده است، ابراز داشت: خوشبختانه شدت تصادفات کم بوده و هفت نفر به طور جزیی مصدوم شدند.

اشرفی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح نوروزی امداد و نجات در استان همدان تا کنون هفت هزار و ۲۰۰ نفر در استان اسکان داده شدند، عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳ پایگاه ثابت و سیار و موقت با ۱۵۳ نفر نیرو آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.

وی ادامه داد: هشت ماشین و ۲۳ آمبولانس و ش دستگاه خودرو نجات و یک فروند بالگرد در حال ارائه خدمات به در راه ماندگان هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه متاسفانه تعداد واژگونی خودرو در استان همدان بسیار بوده است، اظهار داشت: متاسفانه از ابتدای آغاز طرح نوروزی تا کنون ۴۰ واژگونی در محور های استان همدان به ویژه در محور رزن و فامنین رخ داده است.

اشرفی با اشاره به اینکه استان همدان رکورد دار واژگونی خودرو در چند روز اخیر در کشور بوده است، بیان داشت: در سال گذشته و در تمام ایام نوروز سال ۹۳ تعاد ۴۰ واژگونی در استان همدان اتفاق افتاد و این در حالی است که امسال این تعاد واژگونی تنها در شش روز نخست سال بوده است.

وی ابراز داشت: واژگونی خودرو به دلایا مختلفی مانند لغزندگی جاده ها، خواب آلودگی راننده و مهندسی جاده اتفاق می افتد.

اشرفی در پایان سخنانش از همه مسافران و هموطنان خواست تا نهایت دقت و ایمنی را در رانندگی رعایت کنند تا شاهد افزایش تصادفات نباشیم.