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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

اشرفی در گفتگو با مهر:

همدان رکورد دار واژگونی خودرو / اسکان۷۲۰۰نفر در استان

همدان رکورد دار واژگونی خودرو / اسکان۷۲۰۰نفر در استان

همدان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اینکه از آغاز طرح نوروزی تاکنون ۴۰ واژگونی در محورهای استان همدان اتفاق افتاده است، گفت: هفت هزار و ۲۰۰ نفر در استان همدان اسکان یافتند.

حسین اشرفی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته شاهد بارش برف سنگین در گرنه آوج بودیم، اظهار داشت: بارش برف سنگین و کولاک موجب بسته شدن راه برای مدت کوتاهی شد که با تلاش نیروهای امدادی هلال احمر استان همدان و نیروه های راهداری و پلیس راه باز شد.

وی با بیان اینکه شب گذشته ۳۰۰ نفر از در راه ماندگان در پایگاه امداد و نجات آوج اسکان یافتند، بیان داشت: ۵۰۰ نفر از هم وطنان نیز به دلیل سردی هوا و شرایط جوی در کمپ اسکان اضطراری میدان فرودگاه همدان اسکان داده شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با اشاره به اینکه در شب گذشته شش فقره تصادف در استان همدان اتفاق افتاده است، ابراز داشت: خوشبختانه شدت تصادفات کم بوده و هفت نفر به طور جزیی مصدوم شدند.

اشرفی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح نوروزی امداد و نجات در استان همدان تا کنون هفت هزار و ۲۰۰ نفر در استان اسکان داده شدند، عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳ پایگاه ثابت و سیار و موقت با ۱۵۳ نفر نیرو آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.

وی ادامه داد: هشت ماشین و ۲۳ آمبولانس و ش دستگاه خودرو نجات و یک فروند بالگرد در حال ارائه خدمات به در راه ماندگان هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه متاسفانه تعداد واژگونی خودرو در استان همدان بسیار بوده است، اظهار داشت: متاسفانه از ابتدای آغاز طرح نوروزی تا کنون ۴۰ واژگونی در محور های استان همدان به ویژه در محور رزن و فامنین رخ داده است.

اشرفی با اشاره به اینکه استان همدان رکورد دار واژگونی خودرو در چند روز اخیر در کشور بوده است، بیان داشت: در سال گذشته و در تمام ایام نوروز سال ۹۳ تعاد ۴۰ واژگونی در استان همدان اتفاق افتاد و این در حالی است که امسال این تعاد واژگونی تنها در شش روز نخست سال بوده است.

وی ابراز داشت: واژگونی خودرو به دلایا مختلفی مانند لغزندگی جاده ها، خواب آلودگی راننده  و مهندسی جاده اتفاق می افتد.

اشرفی در پایان سخنانش از همه مسافران و هموطنان خواست تا نهایت دقت و ایمنی را در رانندگی رعایت کنند تا شاهد افزایش تصادفات نباشیم.

 

کد مطلب 2523359

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