اميدواريم حريفان تمريني جديد جاي اردوي برون مرزي را بگيرند

به گزارش خبرگزاري " مهر" سيد علي ميرميران مربي سانشوكاران تيم ملي ووشو با اشاره به مطلب فوق گفت: با وجود همه محدوديتها يكي ازنقاط قوي اردونشينان تيم ملي تجربه و روحيه بالاي ملي پوشان است.

وي گفت: خوشبختانه حضور افرادي چون اوجاقي، شعباني، نوروزي و درآخر جعفري كه صاحب نام وعنوان درمسابقات جهاني و آسيايي هستند تكيه گاه روحي رواني ارزشمندي براي ساير اعضاء تيم، مسوولان فدراسيون وتيم ملي محسوب مي شوند.

سيدعلي ميرميران درخصوص تمرينات تيم ملي گفت: روي فنون درگيري و مبارزاتي دوبه دو و تمرينات هوازي تمركزكرده ايم وبرنامه هاي بدنسازي وميداني را با هدف افزايش فشار تمريني وتكنيكي به منظوربالا بردن توان بچه ها ادامه مي دهيم.

ميرميران اعتقاد دارد اردوهاي تيم ملي جاي اصلاح تكنيك نيست وبا بازآموزي و مرورتكنيكها وسرعت دادن به آنها مي توانيم به نتيجه بهتري دست يابيم.