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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴

تشکری هاشمی خبر داد :

دسترسی به بسیاری از مراکز گردشگری تهران با حمل و نقل عمومی

دسترسی به بسیاری از مراکز گردشگری تهران با حمل و نقل عمومی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، گفت: بسیاری از مراکز گردشگری تهران را با استفاده از خطوط مترو و بی آر تی و اتوبوس های عادی شرکت اتوبوس رانی می توان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید جعفر تشکری هاشمی ، با بیان اینکه علاوه بر این تهران قدیم نیز به تنهایی برای بسیاری از گردشگاه های تاریخی نقش میزبانی پایتخت را ایفا می کند، افزود: این در حالیست که مراکزی همانند برج میلاد، بوستان بزرگ ولایت، دریاچه شهدای خلیج فارس و ده ها و صدها مکان دیدنی که مدیریت شهری تهران در دهه اخیر آن ها را راه اندازی کرده و به بهره برداری رسانده، از دیگر جذابیت های گردشگری پایتخت است.

وی با اشاره به اینکه تهران به خودی خود شهری زیبا، تماشایی و جذاب است و جذابیت در ایام نوروز که به دلیل خلوتی نسبی شهر از ترافیک و آلودگی هوا خبری نیست، جلوه ای صد چندان پیدا می کند، اظهار کرد: ترافیک آرام، هوای پاک، مناظره تماشایی، کوه های دیدنی، آسمان آبی و بوستان های سرسبز از جمله دیدنی های تهران است که زیبایی آن ها در ایام نوروز به اوج خود می رسد و در این ایام زیبایی های پنهان آشکار می شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه بسیاری از دیدنی های تهران در ایام نوروز در ههچ زمان دیگری از سال تکرار نیم شود، تصریح کرد: در حال حاضر هوای تهران بسیار خوب است و کوه های البرز به خوبی دیده می شوند و با آرامش، به راحتی و کمترین معطلی، می توانیم در هر نقطه شهر که می خواهیم، برسیم و از شرق تا غرب شهر و از شمیران در شمال شهر تا ری در جنوب شهر را با استفاده از مترو و بی آر تی در کمترین زمان ممکن طی کرد.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه علاوه بر امکانات حمل و نقل اتوبوسی و تجهیزات حمل و نقل ریلی، زیرساخت های حمل و نقل شهری  چهارگوشه شهر را به هم پیوند داده است، خاطر نشان کرد: بزرگراه های سراسری، تونل های شهر، پل های شهری از جمله پل طبقاتی صدر از جمله محورهای شریانی است که امکان تردد آرام و آسان شهروندان تهرانی و جابجایی سریع آنها را به ویژه در ایام نوروز فراهم کرده است.  

کد مطلب 2523360

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