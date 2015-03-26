انجام پروژه روشنايی كمربندی خروجی سمنان - گرمسار بطول ۲.۵ كيلومتر

به گزارش خبرنگار مهر، امير عميدی صبح پنج شنبه در خلال اجرای ۲.۵ كيلومتر روشنايي در كمربندی خروجي محور سمنان - گرمسار اظهار داشت: با آغاز سفرهای نوروزی و ترافيك بالاي محور سمنان - گرمسار و بالعكس با هدف بالا بردن ضريب ايمني اين محور اقدام به نصب روشنايي بطول ۲.۵ كيلومتر در اين محور مابين نيوجرسی هاي جدا كننده دو لاين رفت و برگشت كرده است.

وي در خاتمه افزود: با شروع تعطيلات و بالا رفتن ترافيك اداره كل راه و ترابري در راستاي اقدامات ايمني انجام گرفته قبل در اين محور با نصب ۴۵ اصله روشنايي به مبلغ ريالي چهار میلیارد و ۲۵۰ ميليون ريال برای جلوگيري از وقوع حادثه اقدام کرده است.