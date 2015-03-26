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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

عمیدی خبر داد:

انجام پروژه روشنايی كمربندی خروجی سمنان - گرمسار بطول ۲.۵ كيلومتر

انجام پروژه روشنايی كمربندی خروجی سمنان - گرمسار بطول ۲.۵ كيلومتر

سمنان - رئيس اداره ايمنی راه های ادار کل راه و ترابری استان سمنان با آغاز سفرهای نوروزی از انجام ۲.۵ كيلومتر روشنايی در كمربندی خروجی محور سمنان - گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امير عميدی صبح پنج شنبه در خلال اجرای ۲.۵ كيلومتر روشنايي در كمربندی خروجي محور سمنان - گرمسار اظهار داشت: با آغاز سفرهای نوروزی و ترافيك بالاي محور سمنان - گرمسار و بالعكس با هدف بالا بردن ضريب ايمني اين محور اقدام به نصب روشنايي بطول ۲.۵ كيلومتر در اين محور مابين نيوجرسی هاي جدا كننده دو لاين رفت و برگشت كرده است.

وي در خاتمه افزود: با شروع تعطيلات و بالا رفتن ترافيك اداره كل راه و ترابري در راستاي اقدامات ايمني انجام گرفته قبل در اين محور با نصب ۴۵ اصله روشنايي به مبلغ ريالي چهار میلیارد و ۲۵۰ ميليون ريال برای جلوگيري از وقوع حادثه اقدام کرده است.

کد مطلب 2523363

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