رشد ۲۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سرهنگ محمد حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار کشفیات پلیس شهرستان فیروزکوه در هفته ابتدایی نوروز امسال اظهار داشت: نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه در ایام نوروز به صورت شبانه روزی به رسالت خود در تأمین آسایش و امنیت مردم می پردازد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه افزود: با تلاش های صورت گرفته از سوی مأموران نیروی انتظامی شهرستان در زمینه کاهش وقوع سرقت با کاهش ۱۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده ایم که آمار قابل توجهی است.

افزایش ۴۰ درضدی کشفیات در حوزه سرقت

وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی کشفیات در حوزه سرقت ادامه داد: همچنین سبزپوشان نیروی انتظامی در ایام نوروز موفق شده اند که در زمینه کشفیات سرقت به افزایش ۴۰ درصدی برسند.

سرهنگ محمدی با تأکید بر تلاش نیروی انتظامی فیروزکوه در برخورد با باندها و توزیع کنندگان مواد مخدر اضافه کرد: برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و فعالان در این بخش در دستور کار پلیس است که به همین منظور، هفته ابتدایی نوروز رشد ۲۳ صدی در کشفیات را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

افزایش ۱۰۰ درصدی کشف سلاح های شکاری غیر مجاز

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: همچنین در برخورد و جمع آوری تجهیزات ماهواره ای نیز نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه در هفته ابتدایی نوروز ۹۴ به رشد ۱۰۰ درصدی رسیده و در کشف سلاح های شکاری غیرمجاز نیز با افزایش۱۰۰ درصدی مواجه بوده است.

وی بیان داشت: نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه در بخش کشفیات مواد محترقه نیز به موفقیت های مهمی رسیده به طوری که در این بخش نیز نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه بوده است.