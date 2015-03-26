ترافیک نیمه سنگین در محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است

سرهنگ اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به پایان دور اول سفرها و آغاز دور دوم ترافیک نیمه سنگین در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است.

وی با تاکید بر حضور پلیس در کلیه نقاط جادهای استان، از برخورد قاطع این نیرو با رانندگان متخلف خبر داد و افزود: در حال حاضر به رغم ترافیک سنگین حاکم بر محورهای مواصلاتی استان خوشبختانه حادثه خاصی رخ نداده است.

سرهنگ شیرمحمدی با اشاره به لغزنده بودن سطح جاده های فرعی استان زنجان گفت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی این استان را دتارند نکات ایمنی را رعایت کرده با احتیاط رانندگی کنند.

وی همچنین از وقوع یک فقره حادثه رانندگی منجر به فوت در کیلومتر پنج جاده فرعی قیدار به بیجار خبرداد و گفت: در این حادثه خودوری سواری پژو به علت تخطی از سرعت مجاز در سر پیچ، چپ شده و هر دو سرنشین این خودرو پژو جان باختند.

رئیس پلس راه استان زنجان افزود: با توجه به پیش بینی تداوم بارش ها در سطح استان زنجان رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی را دارند تجهیزات سفر زمستانی به همراه داشته باشند.