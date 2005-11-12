بارش متناوب برف و باران در نيمه شمالي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، از اواخر امروز با نفوذ شارش هاي گرم ومرطوب به نواحي جنوب و جنوب غربي كشور رگبار و رعد و برق و وزش باد براي استانهاي بوشهر ، فارس ، جنوب و شرق خوزستان ، كهكيلويه و بوير احمد ، چهارمحال و بختياري پيش بيني مي شود ، اين سامانه طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه در اين مناطق فعال خواهد بود.

همچنين ، از روز سه شنبه با تقويت و حركت شرق سوي ناوه مستقر در روي درياي مديترانه ، نيمه غربي و سپس مركزي و شرقي كشور مجددا تحت تاثير سامانه باران زا قرار خواهند گرفت . اين سامانه تا اواخرهفته بر روي كشور فعال خواهد بود.

بر اساس اين گزارش ، بارش در استانهاي خوزستان ، بوشهر ، فارس ، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد از شدت بيشتري برخوردار خواهند بود.

.