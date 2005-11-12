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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۲۴

سازمان هوا شناسي اعلام كرد:

بارش متناوب برف و باران در نيمه شمالي كشور

بارش متناوب برف و باران در نيمه شمالي كشور

بررسي آخرين نقشه هاي هواشناسي استقرار مركز كم ارتفاع سطوح مياني جو روي درياچه ارال نشان مي دهد شارش هاي ناپايدار حاصل از ناوه اين سامانه نيمه شمالي كشور را طي 72 ساعت آينده تحت تاثير قرار خواهد داد كه بطور متناوب سبب بارش برف و باران در اين مناطق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، از اواخر امروز با نفوذ شارش هاي گرم ومرطوب به نواحي جنوب و جنوب غربي كشور رگبار و رعد و برق و وزش باد براي استانهاي بوشهر ، فارس ، جنوب و شرق خوزستان ، كهكيلويه و بوير احمد ، چهارمحال و بختياري پيش بيني مي شود ، اين سامانه طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه در اين مناطق فعال خواهد بود.

همچنين ، از روز سه شنبه با تقويت و حركت شرق سوي ناوه مستقر در روي درياي مديترانه ، نيمه غربي و سپس مركزي و شرقي كشور مجددا تحت تاثير سامانه باران زا قرار خواهند گرفت . اين سامانه تا اواخرهفته بر روي كشور فعال خواهد بود.

بر اساس اين گزارش ، بارش در استانهاي خوزستان ، بوشهر ، فارس ، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد از شدت بيشتري برخوردار خواهند بود.

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کد مطلب 252337

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