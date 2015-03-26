نقشه راه برای مردم و کارگزاران ترسیم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینعلی فعّالی گفت: حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی (حفظه الله) رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، امسال هم مانند سالهای گذشته، نامی را برای سال انتخاب کردند که این نامگذاری می تواند در جهت گیری دولت وملت نقشی ارزنده و راهگشا داشته باشد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی، مسئولین برخاسته از بطن جامعه هستند و در نظام مردم سالاری دینی با انتخاب مردم روی کار می آیند و عهده دار مسئولیت امور می شوند و از این مقبولیت، مشروعیت می یابند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه تصریح کرد: برای پیشبرد امور و سرعت بخشیدن به خدمات و ارائه کار بهتر، نیازمند کمک و حمایت اقشار مختلف از دولتمردان است و این امر تحقق نمی یابند مگر در پرتو همدلی و همزبانی مردم و مسئولین.



فعّالی، درک صحیح مشکلات مردم را مهمترین وظیفه مسئولین خواند و افزود مسئولین وظیفه دارند تا مشکلات مردم را به خوبی رصد و شناسایی کنند و در راستای رفع آن اقدامات متناسب و جدی انجام دهند و شبانه روز در خدمت، امنیت، رفاه و آسایش مردم بر اساس آموزه های دین مبین اسلام برآیند.



حجت الاسلام فعّالی اظهار داشت: مسئولین همچنین باید مصالح کشور را بر مصالح فردی و گروهی ترجیح دهند و از سویی دیگر مردم نیز به مسئولین اعتماد کنند و حمایت خود را از دولتمردان دریغ نورزند، چرا که چندصدایی و اظهارنظرهای غیرمسئولانه به کشور آسیب می زند و روند کارها را با مشکل مواجه می کند.



مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه بیان داشت: کشور ما بعنوان یک کشور پیشرو و برهم زننده معادلات جهانی در معرض تهاجم همه جانبه دشمن است و چندصدایی غیرمسئولانه و خدایی ناخواسته منفعت طلبانه با درنظر گرفتن مصالح و منافع فردی و گروهی دشمن را بیش از پیش ترغیب به دشمن و مشکل تراشی می کند.



وی گفت: متأسفانه امروزه برخی خواسته یا ناخواسته با حرفها و موضع گیری های نسنجیده آب به آسیاب دشمن می ریزند و این ضرورت اقتضاء کرد تا رهبر هوشمند و بیدار انقلاب اسلامی، مطالبه جدی و اساسی خود را از مردم و مسئولین، همدلی و همزبانی باشد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه افزود: اگرچه کشور ما یک کشور آزاد است و همه می توانند در مسائل مختلف کشور اظهارنظر و انتقادات خویش را به روشنی بیان کنند اما انتقادات و اظهارنظرها باید مبتنی بر منطق و با درنظر گرفتن مصالح نظام باشد نه برای شکستن طرف مقابل. و این تأکید رهبر فرزانه انقلاب است.



حجت الاسلام حسینعلی فعّالی در پایان ابرازداشت: برای خدمت به این مردم عزیز و شریف همیشه در صحنه که در پایمردی، بصیرت، شجاعت، استقامت و دینداری، افتخار جهانیان هستند عاشقانه خدمت و به این خدمتگزاری افتخار کرد، چرا که بعد از فرائض دینی، عملی مقدس تر و ارزنده تر از خدمت به مردمی مهربان و صبور نیست و فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب بوده و هرگونه توجیه و تفسیر به رأی برای اغراض شخصی و گروهی غیرقابل قبول است.