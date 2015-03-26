امشب دمای هوای همدان به طور محسوسی کاهش می یابد

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر آسمان استان همدان را نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط همراه با بارش باران پیش بینی کرد و اظهار داشت: در برخی نقاط مستعد بارش برف و همچنین گاهی وزرش باید پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه این وضعیت در برخی از ساعات تا اواخر امشب ادامه دارد، عنوان کرد: فردا جمعه هوای استان همدان نسبتا پایدار خواهد بود.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه دمای هوای امشب استان همدان به طور محسوسی کاهش می یابد و احتمال مه صبحگاهی وجود دارد، بیان کرد: دمای همدان امشب به سه درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.

پیرتاج با بیان اینکه دمای شب گذشته همدان یک درجه بالای صفر بود، ابراز داشت: میزان بارش شب گذشته ۱۵ میلیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در برخی از مناطق علیصدر بارش برف نیز گزارش شده است، ادامه داد: ارتفاع بارش برف شب گذشته پنج سانتیمتر است.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه میزان بارش همدان از ابتدای سال زراعی ۱۲۶ میلیمتر بوده است، افزود: نسبت به سال زراعی گذشته ۵۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۷ درصد بارش ها کاهش داشته است.

نادر پیرتاج با بیان اینکه بیشترین بارش با میلیمتر مربوط به شهرستان نهاوند است، عنوان کرد: بارش های نهاوند نسبت به سال گذشته چهار درصد و نسبت به بلند مدت یک درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه شب گذشته اسدآباد با دماس صفر سردترین نقطه استان همدان بود، بیان کرد: همچنین شهرستان نهاوند با درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان همدان بود.