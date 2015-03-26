پایگاه های اورژانس اماکن متبرکه رضوی افزایش یافت

علی بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه های ثابت اورژانس برادران در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی در صحن های جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، جامع رضوی، مسجد گوهرشاد و پایگاه های ثابت اورژانس خواهران نیز در رواق های حاتم خانی، دارالاجابه و دارالحجه واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پایگاه های اورژانس در ایام خاص همچون ایام پایانی صفر، تعطیلات نوروز به ۲۳ پایگاه افزایش یافته است ادامه داد: پایگاه های کمکی اورژانس ایام خاص در مبادی ورودی ها و صحن هایی که پایگاه ثابت ندارند واقع شده و آمبولانس هایی نیز در باب الجواد، باب الرضا، ورودی طوسی، صحن هدایت حضور دارند که مصدومین را به بیمارستان های امام رضا(ع) و امدادی منتقل می کنند.

مسئول فوریت های پزشکی حرم مطهر رضوی اشاره ای به تجهیزات کامل پایگاه های اورژانس اماکن متبرکه حرم رضوی کرد و افزود: تجهیزات ما شامل دستگاه های الکتروشوک، نوار قلب، ترالی CPR، دستگاه قند خون و سایر ملزومات پزشکی است.

وی با بیان اینکه بیشترین موارد گزارش شده به پایگاه های اورژانس داخل اماکن متبرکه مربوط به بیماران قلبی و دیابتی و مصدومین ناشی از افتادگی از آسانسور و راه پله ها است ادامه داد: حداقل زمان اعلام گزارش مصدوم به این پایگاه ها تا حضور نیروهای اورژانس بر بالین بیمار بین ۲ تا ۴ دقیقه است و خوشبختانه تاکنون در این خصوص گزارش بیشتر از ۴ دقیقه نداشتیم.

بهادر از افزایش تعداد آمبولانس ها در لحظه تحویل سال از ۴ آمبولانس به ۱۷ دستگاه آمبولانس در اماکن متبرکه خبر داد و بیان کرد: آمار مریض ها و مصدومین در داخل اماکن متبرکه در ۲۹ اسفند ماه سال گذشته یک هزار و ۷۳ مورد، اول فروردین ماه ۹۴۷ مورد، دوم و سوم فروردین ماه ۵۲۵ مورد و چهارم فرودین ماه ۴۸۰ مورد و موارد اعزام نیروهای اورژانس نیز به ترتیب ۶۰، ۱۲، ۲۲، ۲۱ و ۲۴ مورد بوده است که موارد ضروری به دارالشفاء امام رضا(ع) و بیمارستان منتقل شدند.