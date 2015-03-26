حادثه‌ آتش سوزی و خفگی با گازپیک نیک در چادرهای خواب‌ نداشتیم

بهزاد بزرگزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجودی که هر ساله اطلاع رسانی در خصوص عدم استفاده از پکنیک برای گرم کردن خود می شود اما متاسفانه شاهدیم که بسیاری از مسافرین این موضوع را جدی نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه فقر فرهنگی و عدم توجه و سهل انگاری در بسیاری از موارد عامل استفاده از گاز پیک نیک از سوی مسافران نوروزی در باغ فدک شده است، اعلام کرد: به دلیل سردی هوا مسافران ساکن در باغ فدک از گاز پیک نیک استفاده می کنند که استفاده از آن دو فرآیند خطرناک را در پی دارد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: گاز پیک نیک با انتشار گاز مونوکسید و دی اکسید کربن احتمال خفگی را زیاد می‌کند و از سوی دیگر دم و باز دم انسان اکسیژن را می سوزاند و سریعتر شرایط خفگی را ایجاد می‌کند و به دلیل فضای خیلی کم که در چادرخواب است و بین ۴ تا ۵ نفر در آن استراحت می کنند، مشکلات عدیده را به وجود می آورد.

وی بیان داشت: طی دو روز گذشته ۴۷۰ پکنیک در این طرح جمع آوری شده است.

بزرگزاد اعلام کرد: با توجه به اینکه جنس چادرهای خواب از استر و پلی استر است بنابراین در کمتر از یک دقیقه شعله ور می‌شوند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان بیان داشت: تاکنون حادثه آتش سوزی و خفگی با گاز پیک نیک در چادرهای خواب باغ فدک اصفهان گزارش نشده است.

وی بیان داشت: در مرتبه اول تذکر داده می شود و در مرتبه دوم روی چادر برچسب خطر زده می شود و در مرتبه سوم پیک نیک جمع آوری و پس از چند روز به صاحب چادر تحویل داده شود.

بزرگزاد از توزیع ۲۰ هزار بروشور اطلاع رسانی در بین مسافران خبر داد و خاطرنشان کرد: بیش از یکصد نفر مامور آتش نشانی به صورت شبانه روزی در باغ فدک مستقر هستند و بین ۴ تا ۵ خودرو و ۴ گشت موتوری نیز در این مکان استقرار دارند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان بیان داشت: با استفاده از سیستم ترموسنج و ترنومتر حرارت داخل چادر سنجیده می شود و اگر متوجه روشن کردن پیک نیک در موقع خواب شویم، پیک نیک جمع آوری می شود.

وی اعلام کرد: ماموران آتش نشانی برای مقابله سریع با خطر مجهز به کوله پشتی کپسول آتش نشانی هستند.