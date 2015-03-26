رشد صادرات فرش دستباف در سال ۹۳/تلاش برای رونق بیشتر صادرات

حمید کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد صادرات فرش دستباف ایران در سال ۹۳ گفت: صادرات فرش دستباف ایرانی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ از ۱۴ درصد رشد برخوردار بوده است که تلاش می‌شود در سال جاری، این رشد افزایش یابد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: ارزش صادرات فرش دستباف در سال ۹۳ از مرز ۳۲۰ میلیون دلار گذر کرده است و بنابراین باید تلاش کرد تا با توجه به توانمندی بالای جمهوری اسلامی ایران در تولید فرش دستباف و کیفیت و ارزش این هنر- صنعت ایرانی، در سال ۹۴ صادرات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بر این اساس امسال نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در نمایشگاههای بین المللی برای معرفی فرش ایرانی حضور خواهند یافت؛ بر همین پایه نمایشگاه دموتکس شانگهای نیز که در حال برگزاری است، با حضور تولیدکنندگان ایرانی رونق یافته است.

به گفته کارگر، در این نمایشگاه، پاویون جمهوری اسلامی ایران فضایی را برای مذاکرات شرکتها با خریداران خارجی و نیز معرفی فرش دستباف ایرانی فعال است.