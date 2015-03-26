استقرار ۳۶ اکیب راهداری طی ایام نوروز در محورهای مواصلاتی لرستان

صحبت الله بزرگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل اکیب های راهداری اداره کل راه و شهرسازی لرستان برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی این استان اظهار داشت: هم اکنون ۳۶ اکیب راهداری برای خدمات رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی در محورهای مواصلاتی لرستان مستقر هستند.

وی با اشاره به تجهیز این اکیبهای راهداری استان به خودروهای سبک و سنگین عنوان کرد: در مجموع در قالب طرح نوروزی بیش از ۲۳۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین راهداری در سطح محورهای مواصلاتی لرستان مستقر هستند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان همچنین به خط کشی محورهای مواصلاتی لرستان در قالب اجرای طرح نوروزی اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از دو هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در قالب این طرح خط کشی شده است.

بزرگزاده همچنین به تعمیر و نگهداری روشنایی تونلها در جاده ها و محورهای مواصلاتی لرستان اشاره کرد و افزود: در مجموع بیش از ۱۲۰ کیلومتر از سیستم های روشنایی جاده ها و تونلها در محورهای مواصلاتی لرستان تعمیر شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که اداره کل راه و شهرسازی لرستان با همکاری پلیس، هلال احمر و همچنین اداره کل حمل و نقل و پایانه ها بتوانند جاده هایی ایمن را برای مسافران نوروزی در سطح استان مهیا کنند.