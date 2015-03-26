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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

در پنجمین روز از فروردین ماه/

۲۳ هزار نفر از خدمات هلال احمر خراسان رضوی بهره مند شدند

۲۳ هزار نفر از خدمات هلال احمر خراسان رضوی بهره مند شدند

مشهد- سرپرست معاونت جوانان هلال احمر خراسان رضوی گفت: در پنجمین روز از سال جدید بیش از ۲۳ هزار نفر از خدمات ایستگاه های سلامت هلال احمر خراسان رضوی در محور های استان بهره مند شدند.

اسماعیل شاه بیگی در گفتگو با مهر بیان کرد: روز گذشته امداد گران و راهنمایان جمعیت هلال احمر استان به تعداد ۲۳ هزار و ۵۳۶ نفر از زائران و گردشگران خدمات مناسبتی و لازم ارایه کردند.

شاه بیگی افزود: ۹۴۸ نفر در روز پنجم فروردین ماه به خیمه‌های برپا شده نماز مراجعه داشتند و ۴ هزار و ۳۰۲ نفر نیز به نمایشگاه‌های دایر شده مراجعه کردند.

سرپرست معاونت جوانان هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد:همچنین تعداد ۵ هزار و ۹۰۸ بروشور آموزشی نیز روز گذشته در میان مسافران و زائران نوروزی توزیع شد و یک هزار و ۸۳۶ نفر نیز از خدمات ایستگاه‌های سنجش سلامت برخوردار شدند.

شاه بیگی افزود: ۲ هزار و ۴۵۷ نفر نیز روز گذشته به ایستگاه‌های دوستدار کودک مراجعه داشتند و ۱۰ هزار و ۷۹۵ نقشه راهنمای استان و مشهد در میان مراجعه کنندگان توزیع شد.

وی با بیان اینکه در شهرستان‌های مشهد، سبزوار و تربت حیدریه شاهد بیشترین آمار مراجعه کننده بودیم ادامه داد: تعداد ۷ هزار و ۲۳۵ محصول فرهنگی نیز روز گذشته در میان مراجعه کنندگان توزیع شد.

وی گفت: همچنین در همین مدت بیشترین تعداد مراجعه کنندگان به خیمه‌های نماز متعلق به شهرستان‌های سبزوار، قوچان و تربت حیدریه تعلق داشت.

شاه بیگی بیشترین آمار مراجعه به ایستگاه‌های سنجش سلامت را در شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر و سرخس عنوان کرد.

وی اظهار داشت: ۳۵ پست ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از ابتدای آغاز به کار این طرح در حال خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی هستند و این خدمت رسانی تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد.

کد مطلب 2523396

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