۲۳ هزار نفر از خدمات هلال احمر خراسان رضوی بهره مند شدند

اسماعیل شاه بیگی در گفتگو با مهر بیان کرد: روز گذشته امداد گران و راهنمایان جمعیت هلال احمر استان به تعداد ۲۳ هزار و ۵۳۶ نفر از زائران و گردشگران خدمات مناسبتی و لازم ارایه کردند.

شاه بیگی افزود: ۹۴۸ نفر در روز پنجم فروردین ماه به خیمه‌های برپا شده نماز مراجعه داشتند و ۴ هزار و ۳۰۲ نفر نیز به نمایشگاه‌های دایر شده مراجعه کردند.

سرپرست معاونت جوانان هلال احمر خراسان رضوی تاکید کرد:همچنین تعداد ۵ هزار و ۹۰۸ بروشور آموزشی نیز روز گذشته در میان مسافران و زائران نوروزی توزیع شد و یک هزار و ۸۳۶ نفر نیز از خدمات ایستگاه‌های سنجش سلامت برخوردار شدند.

شاه بیگی افزود: ۲ هزار و ۴۵۷ نفر نیز روز گذشته به ایستگاه‌های دوستدار کودک مراجعه داشتند و ۱۰ هزار و ۷۹۵ نقشه راهنمای استان و مشهد در میان مراجعه کنندگان توزیع شد.

وی با بیان اینکه در شهرستان‌های مشهد، سبزوار و تربت حیدریه شاهد بیشترین آمار مراجعه کننده بودیم ادامه داد: تعداد ۷ هزار و ۲۳۵ محصول فرهنگی نیز روز گذشته در میان مراجعه کنندگان توزیع شد.

وی گفت: همچنین در همین مدت بیشترین تعداد مراجعه کنندگان به خیمه‌های نماز متعلق به شهرستان‌های سبزوار، قوچان و تربت حیدریه تعلق داشت.

شاه بیگی بیشترین آمار مراجعه به ایستگاه‌های سنجش سلامت را در شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر و سرخس عنوان کرد.

وی اظهار داشت: ۳۵ پست ایمنی و سلامت جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از ابتدای آغاز به کار این طرح در حال خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی هستند و این خدمت رسانی تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه دارد.