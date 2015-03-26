میزان تولید گاز در پارس جنوبی ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه صبح پنجشنبه در بازدید از فازهای پارس جنوبی اظهار داشت: یکی از اولویت های وزارت نفت در سال گذشته، توسعه میدان مشترک نفت و گاز بود که در پارس جنوبی اقدامات بسیار مهمی در این راستا انجام شد.
وی ادامه داد: هدفگذاری ما افزایش تولید روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در میدان پارس جنوبی بود که با تلاشهای صورت گرفته شاهد دستیابی به سطحی بالاتر از این هدفگذاری بودیم.
وزیر نفت خاطرنشان ساخت: فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به عنوان اولویتهای نخست انتخاب شدند و در آخرین روزهای سال ۹۳ با حضور رئیس جمهور فاز ۱۲ پارس جنوبی به بهرهبرداری کامل رسید.
وی با بیان اینکه فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز این منطقه محسوب میشود، ادامه داد: این فاز دارای ظرفیتی به اندازه سه فاز است.
زنگنه خاطرنشان ساخت: در زمینه توسعه فازهای ۱۵ تا ۱۸ نیز گامهای بسیار مهمی برداشته شده است و امیدواریم در سال جاری شاهد افتتاح و بهرهبرداری کامل از این فازها باشیم.
لازم به ذکر است که وزیر نفت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در عسلویه، از فازهای پارس جنوبی بازدید کردند.
نظر شما