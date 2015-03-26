تمرین صبح پنجشنبه پرسپولیس در سالن بدنسازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان سرمربی سرخپوشان که روز گذشته در تمرین تیم حضور نداشت، امروز در محل تمرین حاضر شد و پس از تبریک سال نو دقایقی با بازیکنان و اعضای تیم به صحبت پرداخت و آرزو کرد با تلاش همه اعضای تیم، در سال جدید نتایج و بازی‌های خوبی رقم بخورد.

تمرین نوبت صبح پنجشنبه قرمزپوشان از ساعت 11 و با گرم کردن بازیکنان در زمین چمن آغاز شد. سپس بازیکنان به سالن بدنسازی رفتند و کار با وزنه را به مدت یک ساعت انجام دادند.

مهدی دغاغله و رضا خالقی‌فر که روز گذشته در تمرین سرخپوشان حضور نداشتند، امروز در تمرینات گروهی شرکت کردند. سوشا مکانی و فرناندو گابریل با هماهنگی کادر فنی در تمرین نوبت صبح حضور نیافتند.

بازیکنان بعد از انجام تمرینات بدنسازی در سالن، به زمین بازگشتند و به تمرینات هوازی، دویدن دور زمین و انجام حرکات کششی و نرمشی پرداخته و برنامه جلسه تمرینی صبح را به پایان رساندند.

گفتنی است؛ تمرین نوبت بعدازظهر پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:30 در ورزشگاه درفشی‌فر انجام خواهد شد.