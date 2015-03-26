تنظیم بازار لرستان به تعطیلات رفت/ میوه هایی که به شب عید نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، خبر توزیع میوه یارانه ای برای شب عید که تمهیدات آن از ماهها قبل اندیشیده شده بود مردم را دلگرم نگه داشت تا در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی با مشکل جدی در این زمینه مواجه نشوند ولی این امیدواری مردم چندان محقق نشد.

وضعیت توزیع میوه شب عید در استان لرستان که مطابق دستورالعملهای ارسالی مسئولیت آن امسال از سازمان صنعت، معدن و تجارت گرفته و به جهاد کشاورزی واگذار شده بود در نوع خود با ضعف های جدی مواجه بود.

توپ توزیع میوه شب عید در زمین چه کسی است؟

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز مسئولیت توزیع میوه شب عید را به تعاون روستایی واگذار کرد تا پاس دادن توپ توزیع میوه به زمین دستگاههای مختلف حاصلی جز ناهماهنگی و نارضایتی مردم در پی نداشته باشد.

در حالی مسئولیت توزیع میوه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان بوده که متولی نظارت بر قیمت ها و برخورد با تخلفات بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گذاشته شده است.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از سطح شهر خرم آباد حکایت از افزایش تصاعدی قیمت میوه در سطح شهر دارد به طوریکه در حال حاضر پرتقال با قیمت ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان به فروش رسیده و فروش هرکیلو سیب نیز حتی در برخی مناطق تا ۶۰۰۰ هزار تومان بالا رفته است.

افزایش قیمت میوه در سطح مغازه های شهر و حتی دستفروش ها در حالیست که در کمتر محلی مردم موفق به خرید میوه یارانه ای شده اند و به نظر می رسد میزان میوه توزیعی در حد نیاز مردم استان نبوده و یا شاید به برخی مناطق اصلا نرسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت: وضعیت رضایتبخش نیست

این وضعیت در حالیست که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز وضعیت را در این زمینه رضایت بخش نمی داند.

قدرت الله ولدی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در سخنانی اظهار داشت: مسئولیت توزیع میوه شب عید با سازمان جهاد کشاورزی بوده و این سازمان در زمینه توزیع میوه، تره بار و مرغ متولی امر بوده است.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی نیز متولی گری را به تعاون روستایی واگذار کرده است گفت: مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده که تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده است.

ولدی ادامه داد: طی دو جلسه یاد شده با دعوت متولیان امر به استاندار تذکرات لازم داده شده است.

وی با یادآوری اینکه در زمینه نظارت و بازرسی در کنترل های بازرسان این سازمان موارد عرضه میوه با قیمت مغایر فاکتور از سوی واحدهای صنفی جریمه می شود افزود: در این زمینه جریمه های سنگینی نیز انجام داده ایم.

بازار لرستان هنوز نیازمند توزیع میوه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه تاکنون ۳۱ هزار مورد بازرسی نیز از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است افزود: این سازمان در حوزه نظارت فعالیت های خود را به طور جدی انجام می دهد.

ولدی معتقد است که برای تنظیم بازار استان باید جهاد کشاورزی برای تزریق میوه و مرغ به کمک بیاید یادآور شد: بخشی از میوه هایی که قرار بوده در سطح استان توزیع شود تاکنون توزیع شده ولی هنوز تا توزیع مورد نظر جا داریم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز نیاز است که در بازار استان میوه یارانه ای توزیع شود بیان داشت: سهمیه استان در زمینه توزیع میوه شب عید ۸۷۰ تن پرتقال و ۳۳۰ تن سیب بوده است که از این میزان تا کنون ۴۵۰ تن پرتقال و ۱۲۰ تن سیب توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد: همچنین سهمیه توزیع مرغ منجمد در استان طی ایام نوروز دو هزار و ۴۰۰ تن بوده است که تا کنون از این میزان بیش از هزار و ۱۴۰ تن در بازار استان توزیع شده است.

فاصله قیمت میوه یارانه ای و آنچه که در بازار است

وی معتقد است که باید با توزیع میوه در سقف مورد نیاز سوپاپ اطمینانی در بازار ایجاد شود یادآور شد: در زمینه توزیع میوه تذکرات لازم از سوی استاندار و معاون برنامه ریزی استاندار نیز داده شده است.

ولدی قیمت سیب یارانه ای را دو هزار و ۵۰۰ و پرتقال یارانه ای را دو هزار و ۹۰۰ اعلام می کند و البته اذعان دارد که الان پرتقال هر کیلو تا هشت هزار تومان نیز در شهر پیدا می شود.

وی با بیان اینکه هنوز میوه شب عید به طور کامل در استان توزیع نشده است ابراز امیدواری کرد که به زودی با توزیع مابقی میوه مورد نظر قیمت ها در بازار استان کاهش یابد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان در روز چهارم فروردین ماه -که به دلیل سفر استاندار لرستان و مرخصی معاون عمرانی استاندار- فرماندار خرم آباد و مدیرکل حوزه استاندار لرستان مسئولیت اداره جلسه را بر عهده داشتند بر لزوم تنظیم بازار استان تاکید شد.

به هر روی در حالی فروردین ماه ششمین روز را سپری می کند و تعطیلات نوروزی در حال رسیدن به نیمه خود است که معلوم نیست میوه شب عید چه زمانی بازار استان را تنظیم خواهد کرد.