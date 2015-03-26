اولین نشست مشترک هیئت های ایران و آمریکا آغاز شد

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، مذاكرات ايران و كشورهاي ١+٥ صبح امروز با گفتگوهاي وزراي اموز خارجه ايران و آمريكا آغاز شد.

در اين دور از گفتگوها نيز علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، سيد عباس عراقچي، مجيد تحت روانچي، معاونان وزير امور خارجه و همچينين ارنست مونيز، وندي شرمن و هلگا اشميد حضور دارند.

عراقچي و روانچي شب گذشته در بدو ورود نيز با وندي شرمن، معاون وزير امور خازجه آمريكا ديدار كردند.

بر اساس اين گزارش در پي مذاكرات هفته گذشته در لوزان و در حالي كه در روز ٢٩ اسفند بر خلاف اخبار منتشر شده وزراي امور خارجه كشورهاي اروپايي در لوزان حاضر نشدند، اخباري از سوي رسانه هاي خارجي مبني بر اختلافات داخلي بين اعضاي ١+٥ منتشر شد و در پی آن در روزه شنبه آمریکا و ۳ کشور اروپایی نشست مشترکی را در لندن برگزار کردند.

در همین حال سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه اعلام كرده در اين دور از مذاكرات حاضر خواهد شد و شنيده ها در لوزان حاكي از آن است كه وزراي خارجه ديگر كشورها احتمالا به لوزان سفر مي كنند.

با حضور وزرا در لوزان اين احتمال مطرح است كه در این دور صرفا رسیدن به راه حل در همه موضوعات صورت گيرد اما رخ دادن همین مسئله هم نيازمند شنیدن صداي واحد و اتخاذ تصميمات سياسي مشترك است كه طرف مقابل بايد بگیرد.

در جلسه صبح امروز قرار است همه موضوعات بار ديگر مرور شود و موارد نيازمند مباحث بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار گيرد.