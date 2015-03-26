اعتماد مردم ، بالاترین افتخار نیروی انتظامی است

به گزارش خبر گزاری مهر ، سردار حسین اشتری صبح امروز با حضور در مراسم آغاز مرحله دوم اجرای طرح نوروزی پلیس در استان قزوین اظهار داشت: به دلیل همدلی و ارتباط خوب مسئولان دستگاه های استانی و خدماتی كه در مدت مدیریت سردار "میرحیدری" با روحیه ای جهادی شاهد هستیم، اقدامات خوبی صورت گرفته كه امیدواریم در سال ۹۴ نیز با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال كه به عنوان دولت و ملت ، همدلی و همزبانی نامگذاری و شروع شده باعث خیر و بركت و اتحاد هرچه بیشتر در كشور شود كه حتما هم ، چنین خواهد بود.

وی اضافه كرد: امروز بالاترین افتخار نیروی انتظامی اعتمادی است كه مردم به این نیرو دارند و امیدواریم با تكیه بر این سرمایه اجتماعی ، هر روز بیشتر از گذشته بتوانیم در جهت استقرار نظم و امنیت و افزایش احساس آسایش و امنیت مردم ، كه اجرای طرح نوروزی نیز در این راستاست ، گام برداریم.

فرمانده ناجا گفت: با اقدامات شایسته ای كه در سال گذشته صورت گرفت، شاهد كاهش تلفات جانی به میزان یك هزار و ۲۰۰ نفر بودیم كه این افتخار بزرگی برای نیروی خدوم انتظامی و سایر دستگاه های دولتی است.

سردار اشتری خدمت به مردم را بهترین راه مبارزه با آمریكا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و تاكید كرد: در ایامی كه تقریبا همه مردم نزد خانواده هایشان مشغول مراسمات مختلف عزاداری ، زیارت و مسافرت هستند ، دستگاه های امدادی مشغول خدمت رسانی به مردم هستند و ما خدا را شاكریم كه در موقعیت و زمانی هستیم كه در كشوری كه متعلق به امام زمان بوده و در راس آن مقام معظم رهبری سكاندار آن هستند، خدمت می كنیم.

وی افزود: خدمت به مردم ، امروز بالاترین عبادت است و از دستگاه های مختلف خدماتی و فرهنگیان كه جزو بهترین همكاران ما در قالب بازرسان نامحسوس فعالیت می كنند و به ویژه از صدا و سیما كه به صورت منظم و مرتب تلاش های خادمان مردم را به ملت شریف اطلاع رسانی می كنند تقدیر و تشكر می كنم.

فرمانده نیروی انتظامی با توصیه به مسافران جهت رعایت مسائل ترافیكی و همكاری با پلیس راه و دستگاه های امدادی برای سپری كردن ایام تعطیلات بدون تلخ كامی ، خاطر نشان كرد: نیروی انتظامی با توجه به شعار "آسودگی و ایمنی بیشتر با التزام به اخلاق ، قانون و نظم عمومی " تا پایان تعطیلات در قرارگاه نوروزی و تا پایان سال ، آماده خدمت به مردم عزیز است.