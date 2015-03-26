به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت صبح ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در منطقه پارس جنوبی، از فازهای اولویت‌دار این میدان گازی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت توسعه این فازها قرار گرفت.

فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به عنوان فازهای اولویت دوم پارس جنوبی محسوب می‌شوند که وزیر نفت در نخستین برنامه کاری خود در سال ۹۴ از آنها بازدید کرد.

وزیر نفت همچنین بازدیدی را به صورت هوایی از فازهای اولویت نخست پارس جنوبی یعنی فازهای ۱۵ ۱۶ و فازهای ۱۷ و ۱۸ داشت.

برگزاری نشست مشترک با مجریان و مدیران و پیمانکاران فازهای یاد شده از دیگر برنامه‌های وزیر نفت در عسلویه است.

همچنین وزیر نفت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بازدید مشترکی را از فازهای مختلف پارس جنوبی داشتند.

وزیر نفت در این بازدید از تلاش برای توسعه پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت یاد کرد و خاطرنشان ساخت: افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی نشان داد که تحریم‌ها نمی‌تواند مانعی برای توسعه صنعت نفت در کشور باشد.

بیژن نامدار زنگنه تصریح کرد: افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی را با جدیت در دستور کار داریم و در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.