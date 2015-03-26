بازارچه تیله کو در شهرستان سرپلذهاب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی پیش از ظهر پنج شنبه و در سفر به شهرستان سرپلذهاب، بازارچه تیله کو در این شهرستان را افتتاح کرد.

وی در حاشیه مراسم افتتاح این بازارچه در جمع خبرنگاران، هدف از سفر به سرپلذهاب را افتتاح بازارچه تیله کو به منظور عرضه محصولات وارداتی به کشور عراق و همچنین بررسی مشکلات شهری در این شهرستان عنوان کرد.

رضایی افزود: بازارجه تیله کو فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در سرپلذهاب بوده که امیدواریم با برنامه ریزی و تلاش، از آن نهایت بهره برداری را ببریم.

استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: امروز همچنین یک بررسی میدانی از سطح شهر سرپلذهاب صورت گرفت و از نحوه خدمات رسانی دستگاه ها نیز بازدید به عمل آمد.

رضایی با اشاره به ترافیک سنگین پل مرکزی سرپلذهاب، آن را یکی از مشکلات این شهر عنوان کرد گفت: طرح اولیه برای ایجاد یک پارکینگ عمومی برروی رودخانه الوند شهرستان تهیه شده که درصدد هستیم با جذب اعتبارات لازم، آن را اجرایی کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با توجه به شرایط موجود و با آگاهی از مسائل کشور شعار سال را انتخاب می کنند.

رضایی بر لزوم خدمت رسانی به مردم تاکید کرد و گفت: شعار امسال زمینه ای برای افزایش همدلی و همزبانی میان مردم و مسئولان و رشد و تعالی بیش از پیش کشور است.

گفتنی است، استاندار کرمانشاه در سفر به سرپلذهاب همچنین از ستاد اسکان مهمانان نوروزی، اثر تاریخی نقش برجسته آنوبانی نی و پروژه احداث پارکینگ پل انقلاب نیز بازدید کرد.