آغاز نشست دو جانبه ظریف- کری و صالحی- مونیز

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، نخستین نشست وزراي امور خارجه ايران و آمريكا در اولين روز مذاكرات هسته اي در لوزان به پايان رسيد.

اين نشست با حضور محمد جواد ظريف، جان كري، معاونان شان و رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان و نیز وزير انرژي آمريكا و هلگا اشميد نماينده كشورهاي ١+٥ در حالي برگزار شد كه احتمال حضور ساير وزرا در روزهاي آتي مطرح است.

نشست وزراي اموز خارجه ايران و آمريكا پس از حدود يك ساعت با تركيب فوق، به شكل ديگري ادامه يافت.

بر اين اساس در ادامه اين نشست محمد جواد ظريف و جان كري مذاكرات را دو جانبه ادامه دادند.

همچنين صالحي و مونيز در نشست جداگانه اي گفتگوهای خود را ادامه دادند و معاونان وزراي خارجه ايران و آمريكا نيزبا حضور هلگا اشميد نشست جداگانه ای برگزار نمودند.