رادیو «نسیم بهشت» برای میهمانان نوروزی در مشهد برنامه اجرا می کند

بهزاد چوپانکاره با اعلام این خبر به مهر گفت: رادیو پارک با عنوان «نسیم بهشت» درپارک ملت، بوستان کوهسنگی، کمپ غدیر و فرهنگ سرای بهشت در ایام نوروز از ساعت ۱۷الی ۲۰ و در کمپ غدیر از ساعت ۱۶الی ۱۹به اجرای برنامه های متنوع می پردازند.

وی افزود: در این برنامه رادیویی که روزی سه ساعت پخش می شود با برنامه های متنوع و متعدد به معرفی شهر مشهد، هویت، تاریخ، مفاخر و مشاهیر شهر مشهد می پردازد.

لوی بیان کرد: رادیو نسیم بهشت از ۲۹ اسفند سال گذشته با هدف اشنایی زائران و گردشگران با ظرفیت های استان خراسان رضوی و همچنین اطلاع رسانی شروع به کار کرده و تا پایان تعطیلات نوروز فعال خواهد بود.