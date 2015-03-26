۴ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در چادرهای مسافران نوروزی

غفور راستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۲۵ اسفندماه با آغاز به کار ستاد نوروزی، تمام مراکز پیش بیمارستانی و بیمارستانی به صورت آماده باش کامل و صددرصدی درآمده است و ۵۱ بیمارستان آماده پذیرش بیماران است.

وی بیان داشت: در ایام نوروز ۱۱۲ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، جاده‌ای و سطح شهر فعال است.

مدیر مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی یکی دیگر از اقداماتی است که در ایام نوروز برای ارائه خدمت به مسافران و حادثه دیدگان فعال کردیم که از آغاز به کار فعالیت ستاد نوروزی تاکنون با استفاده از توان اورژانس هوایی ۴ ماموریت انجام شده است و بیش از ۱۲ مصدوم را به بیمارستان انتقال دادیم.

وی اضافه کرد: در ۱۰ روز گذشته بیش از سه هزار و ۵۰۰ ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی انجام گرفته که ۲۵۰۰ مورد غیر تصادفی و نزدیک به یک هزار مورد ماموریت مرتبط با تصادف داشتیم.

راستین اظهار کرد: در مقایسه با سال گذشته به طور تقریبی تعداد ماموریت ها کاهش یافته است.

وی بیان داشت: از هزار مورد حوادث ترافیکی ۱۰۰ مورد لغو ماموریت شده و ۹۰۰ مورد اعزام به بیمارستان های استان صورت گرفته است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: نسبت به سال گذشته میزان حوادث ترافیکی ۱۰ درصد کاهش یافته است.