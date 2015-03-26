عدم توجه به جلو مهمترین عامل تصادفات/رگبارهای پراکنده در استان

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: امروز ترافیک محورهای استان نسبت به روز گذشته سبک تر شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی اوج ترافیکی در جاده های استان برای فردا عصر است، بیان کرد: ترافیک در مسیرهای خروجی مرکز استان و محورهای غربی از جمله فردوس، طبس به اصفهان، دیهوک پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه محدودیت برای عبور و مرور وسایل نقیله سنگین برداشته شده است و جاده ها حجم ترافیکی بیشتری خواهند داشت رانندگان با احتیاط و رعایت قوانین؛ رانندگی کنند.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی نسبت به لغزندگی جاده های استان با توجه به شروع بارندگی ها از امشب در استان هشدار داد و بیان کرد: مسافرانی که قصد رانندگی در مسیرهای کوهستانی را دارند تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

وقوع ۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان طی روز گذشته

وی بیشترین عامل تصادفات نوروز در استان را با ۵۰ درصد عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد و گفت: بیداری شبانه و کاهش هوشیاری عامل بسیار خطرناکی در بروز تصادفات مرگبار است که متاسفانه اغلب افراد بخصوص رانندگان آن را دست کم می گیرند.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقات ناگواری لازم است راننده پیش از شروع سفر دستکم هشت ساعت خواب کامل داشته باشد، از مصرف خوراکی ها و داروهای خواب آور جلوگیری کند و در صورت بروز خواب آلودگی در کنار جاده توقف کرده و به استراحت بپردازد.

سرهنگ رضایی با اشاره به وقوع پنج فقره تصادف در جاده های استان طی روز گذشته بیان داشت: تمامی این تصادفات بر اثر واژگونی خودرو رخ داده که ۱۱ نفر در این تصادفات مجروح شده اند.

به گفته وی علت تمامی تصادفات روز گذشته نیز عدم توجه به جلو گزارش شده است.

هوای نیمه ابری و رگبارهای پراکنده در استان

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت جوی استان طی ۲۴ ساعت آینده گفت: هوای نیمه ابری به تدریج ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و رگبارهای پراکنده در استان پیش بینی می شود.

رضا برهانی بیان داشت: روز جمعه و شنبه هوای استان سرد خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با حداقل دمای دو درجه بالای صفر سردترین و طبس با ۲۸ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان بوده است.