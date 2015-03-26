به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد ظهر پنجشنبه در نشست هماندیشی توسعه بخش شبانکاره اظهار داشت: به منظور توسعه شهرستان دشتستان در ابعاد مختلف از همه ظرفیتها استفاده خواهیم کرد تا شاهد رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم باشیم.
وی رفع مشکلات روستاهای دشتستان را به عنوان یکی از اولویتها ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از نیازهایی که در بخشهای مختلف مطرح میشود، ارتقای ادارات است که در این زمینه با توجه به شاخصهای مختلف اقدام خواهیم کرد.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی از پیگیری ارتقای ادارات از طریق وزار خبر داد و اذعان داشت: محدودیتهایی برای ارتقای ادارات پیش روی دولت وجود دارد که از مهمترین دلایل آن میتوان به هزینهها اشاره کرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که مشکل و محدودیت قانونی برای ارتقای ادارات وجود نداشته باشد، پیگیریهای لازم را برای ارتقای ادارات در مناطق مختلف شهرستان دشتستان انجام خواهیم داد.
رئیس شورای اسلامی شهر شبانکاره نیز در این نشست خواستار تکمیل کانالهای پایین دست سد رئیس علی دلواری شد و اظهار داشت: یکی از خواستههای مهم مردم این منطقه، احداث سالن ورزشی خواهران است.
رضوانی خواستار ارتقا و استقرار ادارات در این بخش شد و اضافه کرد: مردم شبانکاره به مشکل سنددارکردن زمینهای خود روبرو هستند که امیدواریم نماینده مردم در مجلس تلاش جدی در این راستا داشته باشد.
مسئول نمایندگی سازمان تبلیغات بخش شبانکاره نیز در این نشست خواستار تخصیص اعتبارات برای اجرای طرحهای دست اجرای این سازمان شد و همچنین شهردار شبانکاره نیز گزارشی از وضعیت توسعه شهر شبانکاره را ارائه کرد.
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