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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

فعله‌گری خبرداد:

اقامت ۷۰۵ هزار نفر گردشگر طی نوروز در استان کرمانشاه

اقامت ۷۰۵ هزار نفر گردشگر طی نوروز در استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه از اقامت حدود ۷۰۵ هزار نفر مسافر و گردشگر تا پنجمین روز سال ۹۴ در کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اقامت ۷۰۴ هزار و ۹۶۵ مسافر و گردشگر در استان کرمانشاه تا پنجیمن روز ا سال ۹۴ خبرداد.

  وی هم‌چنین تعداد مسافرین اقامت کننده در استان کرمانشاه را در روز پنجم را بیش از ۱۳۰ هزار نفر اعلام کرد.

فعله‌گری تصریح کرد:  این تعداد  در هتل ها، هتل آپارتمانها، مهانپذیرها، کمپ های موقت، کلاس های مدارس و... در استان اسکان یافته اند.

مدیر کل ادره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ،بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی اشاره کرد و گفت: هم‌چنین از ابتدای سفرهای نوروز در استان ۲۱۳بازدید از مراکز اقامتی، ۳۳۵ بازدید از رستورانها و مرکز بین راهی، ۸۶ بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و ۶۱ بازدید از مراکز اقامتی موقت صورت پذیرفته است.

کد مطلب 2523431

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