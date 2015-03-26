اقامت ۷۰۵ هزار نفر گردشگر طی نوروز در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اقامت ۷۰۴ هزار و ۹۶۵ مسافر و گردشگر در استان کرمانشاه تا پنجیمن روز ا سال ۹۴ خبرداد.

وی هم‌چنین تعداد مسافرین اقامت کننده در استان کرمانشاه را در روز پنجم را بیش از ۱۳۰ هزار نفر اعلام کرد.

فعله‌گری تصریح کرد: این تعداد در هتل ها، هتل آپارتمانها، مهانپذیرها، کمپ های موقت، کلاس های مدارس و... در استان اسکان یافته اند.

مدیر کل ادره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ،بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی اشاره کرد و گفت: هم‌چنین از ابتدای سفرهای نوروز در استان ۲۱۳بازدید از مراکز اقامتی، ۳۳۵ بازدید از رستورانها و مرکز بین راهی، ۸۶ بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و ۶۱ بازدید از مراکز اقامتی موقت صورت پذیرفته است.