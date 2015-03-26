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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

پیش از ظهر امروز اتفاق افتاد؛

تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه-اسلام آباد/ برخورد ۱۵ خودرو

تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه-اسلام آباد/ برخورد ۱۵ خودرو

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از وقوع یک تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، عادل شفیعی اظهار داشت: پیش از ظهر پنج شنبه یک تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب رخ داده که در این تصادف ۱۵ خودور سبک و سنگین با هم برخورد می کنند.

وی افزود: این تصادف به علت بارش باران از شب گذشته در کرمانشاه و لغزنده بودن سطح جاده رخ داده است.

شفیعی گفت: اکیپ های امداد و نجات جاده ای استان پس از وقوع این حادثه در محل حاضر شده و کمک به حادثه دیدگان را آغاز کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: تعدادی از سرنشینان با کمک امدادگران و نجاتگران هلال احمر کرمانشاه بصورت سرپایی مداوا و ۳ تن دیگر که جراحت بیشتری داشتند با استفاده از آمبولانس های حاضر هلال احمر این استان به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 2523433

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