تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه-اسلام آباد/ برخورد ۱۵ خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، عادل شفیعی اظهار داشت: پیش از ظهر پنج شنبه یک تصادف زنجیره ای در محور کرمانشاه به اسلام آباد غرب رخ داده که در این تصادف ۱۵ خودور سبک و سنگین با هم برخورد می کنند.

وی افزود: این تصادف به علت بارش باران از شب گذشته در کرمانشاه و لغزنده بودن سطح جاده رخ داده است.

شفیعی گفت: اکیپ های امداد و نجات جاده ای استان پس از وقوع این حادثه در محل حاضر شده و کمک به حادثه دیدگان را آغاز کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: تعدادی از سرنشینان با کمک امدادگران و نجاتگران هلال احمر کرمانشاه بصورت سرپایی مداوا و ۳ تن دیگر که جراحت بیشتری داشتند با استفاده از آمبولانس های حاضر هلال احمر این استان به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.