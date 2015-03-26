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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

عرب باغی خبر داد:

راه اندازی ۲۰پايگاه سلامت در منطقه آزاد ارس/ورود یک میلیون گردشگر

راه اندازی ۲۰پايگاه سلامت در منطقه آزاد ارس/ورود یک میلیون گردشگر

جلفا - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و تجاری ارس از راه اندازی ۲۰پايگاه سلامت در منطقه آزاد ارس برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات ارائه شده به مسافران نوروزی گفت: بیش از ۲۰ پايگاه سلامت با کادر مجرب براي ارائه خدمات فوريت‌هاي پزشكي و بهداشتی همراه با آمبولانس و خودروهای نجات در آمادگي کامل حضور دارند.

وی با بیان اینکه ارس ظرفیت ها و پتانسیل های بالای گردشگری دارد، افزود: زیبایی های ارس باعث جذب گردشگران و مسافران زیادی به این منطقه شده است تا جایی که اکنون بیش از یک میلیون نفر گردشگر نوروزی در شش روز اخیر وارد منطقه آزاد ارس شده است.

عرب باغی با تاکید بر اینکه این منطقه علاوه بر رونق تولید و صنعت پتانسیل های بسیاری برای جذب توریسم دارد، ادامه داد: علاوه بر جاذبه های گردشگری کم نظیر، راه اندازی مجتمع های بزرگ خرید کالاهای باکیفیت موجب افزایش ورود گردشگران به منطقه آزاد ارس شده است.

کد مطلب 2523435

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