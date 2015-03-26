تسریع احداث اورژانس چشم،گوش، حلق و بینی در بیمارستان دستغیب شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دکتر محمدهادی ایمانیه در ششمین روز از آغاز سال 94 ، با حضور در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب که به بیماران تالاسمی خدمات ارائه می کند، با این بیماران دیدار کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این دیدار پای صحبت بیماران تالاسمی نشست و آنها نیز در زمینه مشکلات تهیه داروهای مورد نیاز خود و همچنین هزینه این داروها با رییس دانشگاه گفتگو کردند.

وی با حضور سرزده در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب، سعی کرد که از مطلوب بودن روند ارایه خدمات طی تعطیلات نوروز به بیماران تالاسمی در این مرکز درمانی مطمئن شود.

دکتر ایمانیه در این بازدید علاوه بر بررسی چگونگی ارایه خدمات در بخش های مختلف این بیمارستان ، بر تسریع احداث اورژانس چشم و گوش و حلق و بینی در بیمارستان شهید آیت الله دستغیب ( ره ) ، به منظور ایجاد ارایه امکانات بهتر به بیماران ، تاکید کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از بیمارستان حضرت زینب (س) بازدید و بر تسریع در بازسازی اتاق های عمل این بیمارستان تاکید کرد.

دکتر ایمانیه صبح ششم فروردین ماه در بیمارستان حضرت زینب (س) حاضر شد و با بیماران بستری در این بیمارستان ملاقات و سال نو را به آنها تبریک گفت.

وی ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، با بیماران و همراهان آنها گفتگو کرد و روند ارایه خدمت به بیماران را در این مرکز آموزشی درمانی طی تعطیلات نوروز مورد بررسی قرار داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از کارکنان فعال در این بیمارستان ، به منظور ارائه خدمات بهتر به بیماران ، بر تسریع در بازسازی اتاق های عمل در بیمارستان حضرت زینب (س)تاکید کرد.

وی همچنین از مراحل پیشرفت احداث درمانگاه حضرت خدیجه (س) ویژه بانوان، در محوطه بیمارستان حضرت زینب (س) بازدید و این مرکز را در ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بانوان دارای اهمیت ذکر کرد.