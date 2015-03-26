ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار برابر شیلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که از چند روز پیش اردوی آماده سازی خود را در اتریش آغاز کرده است، شامگاه پنجشنبه به مصاف تیم ملی شیلی خواهد رفت. تیمی که جمعی از بهترین بازیکنان تیم‌های مطرح اروپایی را در اختیار دارد و حریف سرسختی برای شاگردان کی روش خواهد بود.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، وریا غفوری، هاشم بیک زاده، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، وحید امیری، مسعود شجاعی اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به میدان خواهد رفت.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و شیلی ساعت 23:30 دقیقه امروز پنجشنبه به وقت تهران در اتریش برگزار خواهد شد و قرار است به طور زنده از شبکه سوم سیما پخش شود.