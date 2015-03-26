اسکان ۴۶۲ نفر در پایگاه های امدادی بین شهری هلال احمر

داریوش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۱۰ روز اول اجرای طرح امدادونجات نوروزی به ۹۶۷ حادثه دیده امداد رسانی شد.

وی بیان داشت: در این مدت ۱۰۳ هزار مسافر به پست های ايمنی و سلامت مسافرين نوروزی مراجعه کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: از ۱۷۱ حادثه در ده روز گذشته، ۸۶ مورد حادثه جاده ای، یک مورد حادثه دریایی – ساحلی ، ۲ مورد سیل و آبگرفتگی ، ۲۷ مورد حادثه شهری ، ۲ مورد حادثه کوهستان امدادرسانی شده اند.

وی بیان داشت: ۵۳ مورد نیز با مراجعه به پایگاه ها خدمات حضوری دریافت کرده اند.

کریمی اظهار داشت: ۴۶۲ نفر در این مدت در پایگاه های امدادی بین شهری هلال احمر استان اصفهان اسکان داده شدند.

وی گفت: جمعیت هلال احمر، همگام با سایر دستگاه های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر، طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را نیز با هدف، ارتقاء آگاهی و تغيير نگرش شهروندان جهت كاهش رفتارهای پر خطر در مسافرت و افزايش بهداشت جسمی و روانی خانواده ها در طول سفر، ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از طریق ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی مردم در اﻣﺮ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ کشور و معرفی قابليت ها و ظرفيت های سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، در ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه برگزار می کند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام کرد: تاکنون ۳ هزار و ۶۷۸ مورد مراجعات سلامت (تست قند خون و فشار خون) انجام گرفته است.

وی گفت: ۴ هزار و ۳۰۳ نفر از کودکان نیز به فضای دوست دار کودک ایجاد شده در کنار پست های ایمنی و سلامت مراجعه کردند.