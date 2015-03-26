تأکید دولت و مجلس بر فیلتر محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی است

سرهنگ علی نیک نفس در حاشیه سفر شخصی به کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی در کشور اظهار داشت: این تکنولوژی نوین مزایا و معایبی دارد.

وی ادامه داد: پلیس فتا تلاش می کند ضمن رصد فضای مجازی و مقابله با تهدیدات و سوء استفاده های برخی افراد از این تکنولوژی، با ارائه هشدارهای امنیتی جامعه را در زمینه مضرات آن آگاه کند.

تضاد ارزشی و آزادی مهمترین تهدید شبکه های اجتماعی است

این مسئول در ادامه به بیان مزایا و معایب آن پرداخت و گفت: ایجاد ارتباطات وسیع اجتماعی، کاهش هزینه های ارتباطی، امکان ایجاد گروه های مفید علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، خانوادگی، کاری و... از کاربردهای مفید شبکه های اجتماعی در فضای مجازی است.

سرهنگ نیک نفس همچنین ایِجاد اعتیاد در بین کاربران، احتمال برخی سوءاستفاده ها در زمینه های مختلف و ایجاد اختلافات خانوادگی را از برخی مضرات این شبکه ها عنوان کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا کشور با اشاره به اینکه این شبکه ها در دنیای بی قید و بند غرب تشکیل شده است گفت: مهمترین تهدید این شبکه ها برای جامعه ما تضاد ارزشی و آزادی ارتباطات زن و مرد است.

سرهنگ نیک نفس گسترش بسیار سریع این شبکه ها در کشور را یادآور شد و ادامه داد: تخمین زده می شود حدود ۱۸ میلیون کاربر شبکه های اجتماعی در کشور وجود داشته باشد لذا فیلتر کردن این شبکه ها علاوه بر ایجاد نارضایتی سبب مشکلاتی برای این کاربران نیز خواهد شد .

توصیه هایی برای خرید از فروشگاههای اینترنتی

وی وجود خلأ قانونی در زمینه شبکه های اجتماعی را سبب ایجاد نوعی سردرگمی در بین دستگاه های ذیربط عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد دولت و مجلس نیز ضمن تاکید بر فیلتر محتوای مجرمانه شبکه ها، مایل به فیلتر کردن خود آنها نیستند.

سرهنگ نیک نفس تاکید کرد: یکی از ترفندهای فروشندگان کالا و خدمات در شبکه های اجتماعی، فروش کالا و خدمات ممنوعه یا مغایر با شئونات جامعه است چرا در صورت ارسال نشدن کالا یا خدمات برای کاربر، احتمال مراجعه کاربر به محاکم قضایی برای شکایت کم است، بنابراین این افراد به راحتی در فضای سایبر اعمال مجرمانه خود را ادامه می دهند.

این مسئول در پایان گفت: پلیس فتا از کاربران می خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا، بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس مركز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا کشور به کاربران شبکه های اجتماعی توصیه کرد حتما برای خرید از فروشگاه های اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک را مدنظر داشته باشند چرا که فروشگاه های دارای این نماد نه تنها تحت نظارت هستند بلکه ملزم به رعایت قوانین نیز هستند.