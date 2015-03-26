ترافیک روان درخراسان رضوی/ بارش برف و باران در راه است

جواد وحدتی فرد در گفتگو با مهر بیان کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۴۹ دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی در حال حاضر در هیچ کدام از محورهای این استان بارندگی مشاهده نمی شود و ترافیک روان است.

وی گفت: طبق اعلام اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با افزایش ابر و بارش باران در بعضی محورهای استان از امروز و به ویژه فردا که مناطق سردسیر با بارش برف همراه خواهد بود رعایت احتیاط لازم توسط رانندگان ضروری است.

دبیر کمیته حمل و نقل ستاد خدمات هماهنگی سفر استان خراسان رضوی همچنین از رانندگان خواست تا در طول مسیر سفر هر کجا احساس عدم تمرکز و عدم هوشیاری کردند حتما ساعتی را استراحت کنند.

وحدتی فرد افزود: به رانندگان عزیز توصیه می شود پس از هر یک و نیم ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

برف و باران خراسان رضوی را فرا می گیرد

رئیس اداره پیش بینی سازمان هواشناسی خراسان رضوی نیز در این رابطه به مهر گفت: نقشه ها و مدل هاي هواشناسی نشان دهنده نفوذ سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر امروز به استان است.

یحیی قائنی پور بیان کرد: این سامانه ناپایدار جوی که با جریانات نسبتا سرد شمالی همراه است علاوه بر وقوع بارش های رگباری توام با رعد وبرق و در نواحی مستعد با بارش تگرگ همراه خواهد بود و به طور میانگین دما بین ۵ تا ۷ درجه طی روز و ۳ تا ۵ درجه در شب خواهد یافت.

وی افزود: پیش بینی می شود بیشترین حجم بارش ها امروز در نیمه شمالی مخصوصا نوار شمالی و در روز جمعه بیشتر بارش ها در نیمه جنوبی و نوار شرقی استان به وقوع بپیوندد و در مناطق سردسیر و کوهستانی به صورت برف و باران خواهد بود.

قائنی پور افزود: بر اثر فعالیت این سامانه وزش باد در استان مخصوصا نوار شرقی نسبتا شدید خواهد بود و با شروع فعالیت بارشی این سیستم به علت بارندگی و لغزندگی محورهای مواصلاتی همچنین تشکیل مه و کاهش دید احتمال اختلال در سیستم حمل و نقل استان دور از انتظار نیست.