تست اعتیاد و الکل در جاده های کرمان /ورود سامانه بارشی به استان

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فعال و همه جانبه پلیس در محورهای استان کرمان، اظهار داشت: اگر چه خوشبختانه شاهد کاهش تلفات رانندگی در محورهای کرمان هستیم اما هنوز سرعت غیر مجاز رتبه اول در علت تخلفات در استان را در این ایام به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: ماموران راهنمایی و رانندگی در کلیه محورها وجود دارند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک اقدام به گرفتن تست اعتیاد و الکل از راننده می کنند.

سرهنگ حجت آبادی اضافه کرد: فقط شاهد تردد نیمه سنگین در محور انار به سمت هرمزگان هستیم که با تلاش ماموران پلیس مسیر ها کنترل و تحت نظارت جدی است.

وی از رانندگان در خواست کرد برای حفظ جان خود و سرنشینان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه و با سرعت مطئمنه حرکت کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمان با بیان اینکه بعد از هر دو ساعت رانندگی نیاز به حدداقل ۱۵ دقیقه استراحت است، از رانندگان خواست از عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند و زمانیکه احساس خستگی کرند حتما زمانی را به استراحت اختصاص دهند.

وی با تاکید بر اینکه دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است ، از رانندگان خواست سال جدید را با حادثه ای ناگوار به تلخی نکشانند.

ورود سامانه بارشی به استان کرمان

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر از ورود سامانه بارشی به استان کرمان از اواخر وقت امشب خبر داد.

حمیده حبیبی گفت: این سامانه اما با فعالیتی کمتر در استان فعال و کل مناطق را در بر می گیرد.

وی یادآور شد: بارش ها به صورت رگباری و رعد و برق خواهد بود.

حبیبی دمای امروز شهر کرمان را پنج درجه سانتیگراد اعلام کرد و افزود: این میزان حداکثر به ۲۲ درجه خواهد رسید.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: بارش ها تا اواخر وقت فردا ادامه خواهد داشت.