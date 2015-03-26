  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

بیستونی خبرداد:

برگزاری تورهای رایگان گردشگری در کرمانشاه

برگزاری تورهای رایگان گردشگری در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برگزاری تورهای رایگان گردشگری در کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی بیستونی بعد از ظهر پنج شنبه از برگزاری تورهای رایگان گردشگری در کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان در راستای رفاه حال مسافرین و گردشگران نوروزی تورهای گردشگری دورن شهری برگزار کرده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: مسافرین و گردشگران بازدید کننده از محوطه طاقبستان در پایان بازدید از این محوطه تاریخی، از تورهای گردشگری رایگان استفاده کرده و در ادامه از تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون الملک بازدید به عمل می آورند.

وی افزود: طرح تورهای رایگان گردشگری از ۲۹ فروردین آغاز شده و تا ۱۲ فروردین ادامه دارد .

بیستونی تصریح کرد:  این تورها  از ساعت ۹ صبح تا یک بعد ازظهر و ۱۵ تا ۱۹ عصر هر روز آماده خدمت رسانی به مسافرین و گردشگران نوروزی است.

کد مطلب 2523452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها