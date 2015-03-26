به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی بیستونی بعد از ظهر پنج شنبه از برگزاری تورهای رایگان گردشگری در کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان در راستای رفاه حال مسافرین و گردشگران نوروزی تورهای گردشگری دورن شهری برگزار کرده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: مسافرین و گردشگران بازدید کننده از محوطه طاقبستان در پایان بازدید از این محوطه تاریخی، از تورهای گردشگری رایگان استفاده کرده و در ادامه از تکیه بیگلربیگی و تکیه معاون الملک بازدید به عمل می آورند.

وی افزود: طرح تورهای رایگان گردشگری از ۲۹ فروردین آغاز شده و تا ۱۲ فروردین ادامه دارد .

بیستونی تصریح کرد: این تورها از ساعت ۹ صبح تا یک بعد ازظهر و ۱۵ تا ۱۹ عصر هر روز آماده خدمت رسانی به مسافرین و گردشگران نوروزی است.