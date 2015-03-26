صالحی و ارنست برای بررسی موضوعات اختلافی دور هم نشستند

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، در پايان مذاكرات وزراي امور خارجه ايران و آمريكا علي اكبر صالحي و ارنست مونيز پشت میز مذاكره نشستند.

بهروز کمالوندی معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی در اینباره گفت: در اين دور از مذاكرات علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در ديدار با مونيز وزير انرژي آمريكا در خصوص موضوعات فني مخالف مرتبط با مذاكرات هسته اي را مورد تبادل نظر قرار مي دهند.

وی افزود: از جمله موضوعات فني در اين گفتگوها راكتور آب سنگين اراك، فردو، غني سازي، تحقيق و توسعه است.

کمالوندی تاکید کرد: درباره برخي از موضوعات مذكور فهم مشترك بين طرفين حاصل شده است و در اين دور از مذاكرات دو طرف تلاش مي كنند هماهنگي درباره موضوعات اختلافی حاصل كنند.