پیام سرمربی استقلال به مناسبت درگذشت دو خبرنگار ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، امیر قلعه نویی با انتشار پیامی ضایعه درگذشت دو خبرنگار ایرانی را تسلیت گفت. متن این پیام در ادامه می آید: درگذشت ناباورانه میلاد اسلامی و حسین جوادی، دو خبرنگار شریف و خوشنام کشورمان را به خانواده ایشان و عموم اهالی رسانه تسلیت عرض می نمایم.

به یاد دارم که مرحوم میلاد اسلامی در چند فصل مختلف خبرنگار حوزه استقلال بود و من در همه آن سالها همواره شاهد ادب، احترام و صداقت کاری این مرحوم بودم. به هر حال خبر درگذشت خبرنگاران خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز تلخ و باور نکردنی است. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم شیخ الاسلامی و جوادی برای عزیزان از دست رفته طلب آمرزش و برای خانواده هایشان آرزوی صبر و تحمل دارم.

روحشان شاد و یادشان گرامی.