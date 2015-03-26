  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۳۱

پیام سرمربی استقلال به مناسبت درگذشت دو خبرنگار ورزشی

پیام سرمربی استقلال به مناسبت درگذشت دو خبرنگار ورزشی

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پیامی درگذشت دو خبرنگار جوان ورزشی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه استقلال، امیر قلعه نویی با انتشار پیامی ضایعه درگذشت دو خبرنگار ایرانی را تسلیت گفت. متن این پیام در ادامه می آید: درگذشت ناباورانه میلاد اسلامی و حسین جوادی، دو خبرنگار شریف و خوشنام کشورمان را به خانواده ایشان و عموم اهالی رسانه تسلیت عرض می نمایم.

به یاد دارم که مرحوم میلاد اسلامی در چند فصل مختلف خبرنگار حوزه استقلال بود و من در همه آن سالها همواره شاهد ادب، احترام و صداقت کاری این مرحوم بودم. به هر حال خبر درگذشت خبرنگاران خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز تلخ و باور نکردنی است. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم  شیخ الاسلامی و جوادی برای عزیزان از دست رفته طلب آمرزش و برای خانواده هایشان آرزوی صبر و تحمل دارم.
روحشان شاد و یادشان گرامی.

کد مطلب 2523459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها