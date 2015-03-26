از نامه داود رشیدی به شهردار تا سهم کم تئاتر در بودجه پیشنهادی ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، فصل پاییز سال ۹۳ نیز برای تئاتر ایران فصلی با اتفاقات و رویدادهای متفاوت و مختلف بود که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره شده است.



وضعیت بازسازی تالار مولوی



چهارشنبه ۲ مهزماه ۹۳ امیرحسین حریری مدیر مجموعه تئاتر مولوی با اشاره همکاری و حمایت وزارت علوم و دانشگاه تهران از طرح بازسازی تالار مولوی از مطرح شدن بحث مقاوم سازی این مکان تئاتری خبر داد که احتمال دارد زمان بازسازی تالار مولوی را طولانی‌نر کند.



وعده معاون هنری وزیر ارشاد درباره قرارداد گروه‌های نمایشی



شنبه ۵ مهرماه سال گذشته علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد با اعلام اینکه پس از تسویه حساب بدهی یک میلیارد تومانی هنرمندان تئاتر برنامه‌ریزی برای برطرف شدن مشکلات قرارداد گروه‌های نمایشی آغاز شده، گفت: به مدیرکل هنرهای نمایشی و دیگر دوستان هم گفتم پیگیری کنند تا تکلیف قرارداد گروه‌های نمایشی هر چه سریع‌تر روشن شود و گروه‌ها با خیال راحت کار خود را ادامه بدهند.



ادامه داشتن مشکلات تأمین داروهای درمانی برای مصطفی عبدالهی



شنبه ۵ مهزماه ۹۳ مصطفی که همچنان نیاز مبرمی به استفاده از آمپول‌های درمانی گران قیمت داشته و دارد، با گله از مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما که با وی همکاری نکرد، یادآور شد: تأمین داروهای سرطان مثل فتح قله اورست سخت است و آخرین پاسخی که مرکز بهداشت سازمان به همسرم داده این است که این آمپول‌ها غیر مجازند.



احیای تئاتر مساجد در جشنواره تئاتر «سوره ماه»



سه‌شنبه ۸ مهرماه ۹۳ رحمت امینی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از احیای بخش تئاتر مساجد در بیست و سومین جشنواره تئاتر «سوره ماه» خبر داد و گفت: در دهه اول فعالیت حوزه هنری حمایت از بخش تئاتر مساجد وجود داشت ولی در سال‌های اخیر این اتفاق رخ نداده است. هدف در این بخش از جشنواره این است که از ظرفیت‌های مغفول مانده و مستعد تئاتری در مساجد حمایت شود.



افتتاح جشنواره «تئاتر شهر»



جمعه ۱۱ مهرماه مراسم افتتاحیه سومین جشنواره سراسری «تئاتر شهر» با حضور هنرمندان و گروه‌های حاضر در جشنواره برگزار شد که طی آن شهرام کرمی دبیر این دوره از جشنواره از آرزوی خود برای بارش باران و همزمانی آغاز به کار جشنواره با بارش رحمت الهی گفت.



حذف نام مدیرمسئول مجله نمایش



مهرماه سال گذشته مجله تخصصی «نمایش» که پیش از آن با مدیرمسئولی حسین مسافرآستانه و سردبیری نصرالله قادری منتشر می‌شد، در آخرین شماره خود با حذف نام مدیرمسئول منتشر شد.



اهدای جایزه بنیاد رادی به محمد چرمشیر و هادی مرزبان



جمعه ۱۸ مهرماه سال ۹۳ مراسم هفتاد و پنجمین زادروز زنده‌یاد اکبر رادی در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر با حضور هیأت مدیره این بنیاد و برخی چهره‌های تئاتری برگزار شد که طی آن از محمد چرمشیر، هادی مرزبان، صدرالدین شجره و علیرضا پارسی قدردانی شد.



استعفای معاون مدیرکل هنرهای نمایشی



سه‌شنبه ۲۲ مهرماه بعد از گذشت چند روز از ارائه نامه استعفای مهدی شفیعی از سمت معاون اداری و مالی مدیرکل هنرهای نمایشی به حسین طاهری مدیرکل وقت هنرهای نمایشی، خبر این استعفا منتشر شد.



نشست رسانه‌ای بازسازی مجموعه تئاتر شهر بعد از انتشار آغاز فاز دوم بازسازی



یکشنبه ۲۷ مهرماه ۹۳ نشست رسانه‌ای مجموعه تئاتر شهر با حضور پریسا مقتدی رئیس مجموعه، عبدالخالق مصدق نماینده تئاتر شهر در بازسازی و مسعود معمار سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی در حالی برگزار شد که از ابتدای مهرماه فاز دوم بازسازی مجموعه تئاتر شهر آغاز شده بود و جامعه تئاتری از شروع شدن بازسازی بدون اطلاع رسانی قبلی انتقاد کردند. مقتدی در این نشست اعلام کرد که بازسازی بدون اطلاع رسانی نبوده و از ابتدای سال توسط رئیس سابق مجموعه تئاتر شهر نیز اطلاع رسانی در این زمینه انجام شده بود.



مسئولیت جدید مدیرکل وقت هنرهای نمایشی



سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۹۳ حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی از سوی علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارشاد به عنوان عضو هیأت رسیدگی صدور پروانه موسسات هنری تک‌منظوره منصوب شد.



نامه داود رشیدی به شهردار تهران درباره طرح توسعه تماشاخانه سنگلج



سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۹۳ نامه داود رشیدی خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران که در راستای طرح توسعه تماشاخانه سنگلج که سال ۸۹ مطرح شده بود، تحویل دفتر شهردار تهران شد.



حذف نام هنرمندان تعزیه از صندوق حمایت از هنرمندان



دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۹۳ داود فتحعلی‌بیگی رئیس دفتر نمایش‌های آیینی و سنتی اداره‌کل هنرهای نمایشی از حذف هنرمندان تعزیه از سایت صندوق حمایت از هنرمندان علیرغم ثبت جهانی تعزیه به عنوان هنر ایرانی، خبر داد که البته بعد از گذشت چند روز از انتشار این خبر مشکل مورد نظر در سایت صندوق حمایت از هنرمندان برطرف شد.



لغو اجرای نمایشنامه خوانی «هذا حبیب‌الله...»



سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۹۳ نمایشنامه‌خوانی اثری از عباس نعلبندیان که قرار بود در راستای برنامه نمایشنامه‌خوانی دهه اول ماه محرم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شود، علیرغم تصمیم عوامل گروه مبنی بر اجرای این نمایشنامه‌خوانی، با دستور حسین طاهری مدیرکل وقت هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شد. این امر در حالی رخ داد که کارگردانی این نمایشنامه‌خوانی را رضا دادویی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی بر عهده داشت.



اظهار نظر مدیرکل وقت هنرهای نمایشی درباره اختلاف نظر با معاون هنری



جمعه ۲۳ آبان‌ماه حسین طاهری در بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات در گفتگویی با خبرنگار مهر در غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه، درباره وجود اختلاف سلیقه میان خود و معاون هنری، با طبیعی دانستن وجود این اختلاف سلیقه یادآور شد که در دوره‌های قبل مدیرکل هنرهای نمایشی و معاون هنری چند ماه با هم قطع رابطه داشتند و قهر بودند.



درگذشت مجید بهرامی



روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه مجید بهرامی بازیگر جوان سینما و تئاتر ایران که چئد سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرده بود، در بیمارستان پارس تهران دار فانی را وداع گفت.



حضور مدیرکل وقت هنرهای نمایشی در اجلاس ITI



روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه حسین طاهری مدیرکل وقت هنرهای نمایشی به همراه سیداشرف طباطبایی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در اجلاس سالانه آی تی آی که در ایروان برگزار شد، شرکت کردند.



بستری شدن و جراحی قلب نادر برهانی‌مرند



آبان‌ماه سال ۹۳ نادر برهانی‌مرند که نمایش «مرگ فروشنده» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه داشت، به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.



تجلیل از بانوی گریم تئاتر ایران



روز شنبه ۱ آذرماه ۹۳ مراسم بزرگداشت مهین میهن که به عنوان مادر گریم تئاتر ایران شناخته می‌شود، با حضور چهره‌های هنری و اعضای انجمن ماسک و گریم خانه تئاتر در تالار رودکی برگزار شد.



بستری شدن و عمل جراحی حسین پرستار



آبان‌ماه و آذرماه سال ۹۳ حسین پرستار از بازیگران تئاتر که طی سال‌های اخیر به عنوان کارشناس و داور جشنواره‌ها فعالیت کرده، در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت.



برگزاری کنگره ۴۵۰ هنرمند شهید تئاتر



روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه سال ۹۳ دومین کنگره بزرگداشت ۴۵۰ هنرمند شهید تئاتر با دبیری حسین مسافرآستانه و با حضور هنرمندان تئاتر در شهر اردبیل برگزار شد.



زنگ خطر برای تئاتر شهر تبریز



روز یکشنبه ۱۶ آذرماه رامین راستی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان شرقی با اشاره به متعهد نبودن اداره‌کل هنرهای نمایشی نسبت به حمایت خود از مجموعه تئاتر شهر تبریز، از خطر پس گرفته شدن این مجموعه توسط اداره‌کل ارشاد استان خبر داد.



سهم اندک هنرهای نمایشی از لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس



روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۹۳ لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۴ منتشر شد که در آن سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کل بودجه ۸۳۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی، ۷۶۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بخش هنرهای نمایشی نیز در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۴ دارای بودجه‌ای ۳۰ میلیارد تومانی بود که نسبت به بودجه ۲۶ میلیاردی سال ۹۳، تنها حدود ۴ میلیارد تومان افزایش داشت.



افزوده شدن ۳ جایزه به جوایز سی و سومین جشنواره تئاتر فجر



روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۹۳ اردشیر صالح‌پور دبیر سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از افزوده شدن جوایز طراحی لباس، گریم و موسیقی در صحنه به جوایز این جشنواره تئاتری خبر داد.



درگذشت مرتضی احمدی



روز یکشنبه ۳۰ آذرماه مرتضی احمدی بازیگر با سابقه نمایش‌های ایرانی در سن ۹۰ سالگی چشم از جهان فروبست.