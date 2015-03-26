قلوب همه آزادگان با انقلاب اسلامی است/ وهابیت صدای ناهماهنگ جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان حمله انتحاری عوامل تروریست‌های تکفیری به دو مسجد شیعیان در صنعاء پایتخت یمن که جمعه ۲۹ اسفند ۹۳ رخ داد، بیش از ۲۷۰ تن از نمازگزاران شهید و زخمی شدند. این دو انفجار در مسجد الحشحوش در منطقه الجراف شمال صنعاء و دو انفجار دیگر در مسجد بدر در منطقه الصافیه در مرکز صنعاء به وقوع پیوست که در این اقدام تروریستی، سید مرتضی ابن زید المحطوری الحسنی به شهادت رسید. گفتگوی مهر با وی در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۹۳ منتشر شد. خبرگزاری مهر شهادت این اندیشمند مسلمان را تبریک و تسلیت عرض می نماید.

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سید مرتضی ابن زید المحطوری الحسنی استاد اصول فقه در دانشگاه صنعاء است. وی بنیانگذار حوزه ای در یمن به نام مرکز علمی فرهنگی "بدر" است و به تحقیق، تدریس و صدور فتوا و مشاوره مشغول است و در این روزها به انصار الله مشاوره می دهد و در کنفرانس هایشان شرکت دارد. برخی شاگردان وی جزء خطیبان هستند. او مدیریت یک مسجد با ظرفیت هزاران زن و مرد را بر عهده دارد. مجموعه تحت نظر وی تألیفات زیادی برای مخاطبین شان داشته و همچنین الان روی نسخه های خطی قدیمی تحقیق و پژوهش می کنند. المحطوری دارای ۱۰۰ کتاب و مقاله تألیفی است. با وی در حاشیه بازدیدی که از بنیاد دائره المعارف اسلامی داشت درباره وضعیت فرهنگی و اجتماعی و علمی یمن به گفتگو نشستیم:

*در آغاز از فعالیت های علمی خودتان و از فعالیت های علمی حوزوی و دانشگاهی در یمن بگویید؟

ما حوزه نداریم، بنده یک مرکز آموزشی به نام «بدر» دارم که هم دانشجو و هم طلبه و هم خواهران و هم برادران در آن تحصیل می کنند. از طریق روزنامه ها و ... جوانان ثبت نام می کنند و در آنجا مشغول به تحصیل می شوند.

*در کشور یمن فعالیتهای پژوهشی دینی(تفسیر و قرآن پژوهی) چگونه است؟

الان وضعیت بهتر شده است. الان ما بر روی نسخه های خطی قدیمی تحقیق می کنیم و در مورد آنها کارهای پژوهشی انجام می گیرد. در مذهب زیدیه نسبت به مذاهب دیگر وضع تحقیقات به خاطر آزادی بهتر است.

*مذهب غالب کشور شما چیست؟

مذهب زیدی و شافعی؛ اما شافعی ها بیشترند و من پیش بینی می کنم که در آینده وزنه زیدی ها سنگین تر بشود.

*آيا كتابهای تفسيری به زبان عربی كه علامه طباطبائی نوشته در یمن بازتابی داشته است؟

من خودم تفسير طبرسی و الميزان طباطبايی و کتب بقیه فرق را هم دارم.

*عمده مباحث در فضای دانشگاهی آنجا چيست؟

یمن اکنون درگیر بحران آموزشی است؛ یعنی وضعیتی تقریباً راکد بر آن حاکم است و جنگ و فتنه ها هم مزید بر علت شده اند. پس از انقلاب ۱۹۶۲ جوانان به سمت مدرک گرایی و درس خواندن برای به دست آوردن مدرک و شغل رفتند و الان ما علما و دانشمندان بزرگی نداریم و در حوزه قضایی و حقوقی دچار مشکلیم و در همه زمینه ها ضعف داریم، اما سعی می کنیم مردم را بیدار کنیم.

*ارتباط بین پیروان مذاهب در یمن چگونه است؟

اصولاً بین مذهب زیدیه و شافعی مشکلی وجود ندارد؛ و مذهب زیدی نسبت به مذاهب دیگر برخورد بازی دارد به ویژه با شافعی ها هماهنگی دارد اما این وهابی ها هستند که مشکل ساز شده اند. مشکل از وهابیت است که فضا را متشنج کرده است. وهابیت میان این دو مذهب فتنه انداخته است اما گروههای دیگری که دینی نیستند روابط شان بر اساس سود و منافع است.

*گرایش فکری جوانهای یمن به غرب چگونه است؟

یمن ترکیبی از افکار و اندیشه های مختلف را در خود جای داده است و در هر دوره یک گروه فکری می آید و گروه دیگر می رود. در دوره ای مارکسیست ها غالب بودند و سپس از دور خارج شدند و اکنون وهابیت در حال جولان دادن است اما اینها هم رفتنی هستند و مذاهب اصلی یمن یعنی زیدیه و شافعی ها ماندنی هستند.

*به نظر شما مشکلات جهان اسلام چگونه باید حل شوند؟

ما هنوز راه حلی برای برون رفت از وضعیت و مشکلات کشور خودمان پیدا نکردیم چه برسد به اینکه به مشکلات جهان اسلام و راه حل آن برسیم اما اگر آدمها به فکر منافع خودشان باشند و به فکر ضرر رساندن به دیگران نباشند مشکل حل می شوند. اگر ایران و عربستان بتوانند به توافق و راه حلی برای مشکلات جهان اسلام برسند مسائل آسان تر می شود.

*یعنی به نظر شما نزاع اصلی جهان اسلام بین ایران و عربستان است؟

نه! یک جنگی میان ایران و آمریکاست چون در واقع عربستان به عنوان قسمتی از آمریکا محسوب می شود. در مکتبهای تاریخی معروف است اینها از تشیع نفرت دارند و برخی شیعیان هم نسبت به اهل تسنن دیدگاه خوبی ندارند و آمریکا و دیگر دشمنان از این وضعیت سوء استفاده می کنند و این اختلافها را شعله ور می کنند.

*وقتی می فهمند که شعله ورکردن اختلافها نقشه دشمن است، روشنگری وجود ندارد تا مردم هوشیارتر شوند؟ علما این وظیفه را انجام نمی دهند؟

اگر صدای من به جایی می رسید به عربستان می گفتم هر چقدر می خواهید از زیدیه متنفر باشید اما به نفع شماست که با همسایه خود خوب باشید. با واقعیتی که امروز وجود دارد کنار بیایید. الان وضعیت به گونه ای است که حرکت انصار الله که زیدی است یک بازیگر مهم و واقعی در یمن است. بنابراین عربستان مجبور است که با این واقعیت روبرو شود. اما عربستانی ها اصرار دارند که زیدیه را در یمن طرد کرده و به دامن طرف های دیگر بیاندازند. باید از سعودی ها پرسید چه سودی دارد که زیدیه با عربستانی ها بجنگند؟ اما چون تصمیم و سیاستشان تحت تأثیر نفرت پراکنی های وهابی ها و منویات آمریکاست و دست خودشان نیست تصمیمات عاقلانه نمی گیرند و ما در کشاکش این درگیری ها هستیم. من می پرسم آیا کاهش قیمت نفت به نفع جهان عرب است؟ یا فقط دشمنی با ایران باعث شده که به چنین کاری دست بزنند تا اقتصاد ایران را ضعیف کنند؟ ما متأسفانه در دوران معاصر زندگی نمی کنیم. به نظر می رسد عقلانیت در جهان عرب به محاق رفته است.

*علمای یمن نسبت به فتواهای علمای وهابی در عربستان و دیگر کشورهای اسلامی که فتواهای عجیب و غریب می دهند چیست؟

ما فتاوای آنها را رد و با آنها مقابله می کنیم و در عمل با آنها وارد جنگ شده ایم چراکه مسأله ای سرنوشت ساز است.

*یمنی ها چگونه به مسال فلسطین می نگرند؟

در سخنرانی ای که در اینجا ایراد کردم گفتم اگر ۹ فلسطینی جمع شوند ۱۰ نظر مختلف می دهند و عربها آرمان فلسطین را فروختند. مشکل ما هم از داخل است و هم از خارج و فقط حزب الله و سوریه و برخی گروههای جهادی مثل حماس و انصارالله برای ما باقی مانده است.

*وضعیت کنونی کشور شما با توجه به قیام مردم چگونه است؟

الان یمن در دهانه آتشفشان است. قدرت الان در دست انصارالله است اما نتوانستند مثل امام خمینی که نظام پادشاهی را ساقط کرده و کشور و نظام و حکومت دیگری را بنا کرد در یمن کار مهمی صورت دهند. الان ما در وضعیت بازیهای شطرنج هستیم و هنوز هم در این وضعیت هستیم.

*مردم کشور شما چقدر انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی را می شناسند و به نظر ایشان قیام کشورشان چقدر از انقلاب ما تأثیر گرفته است؟

قلوب ما و همه آزادگان جهان با انقلاب اسلامی است و تنها صدایی که ناهماهنگ است، همان صدای وهابیت است. این صدا با اینکه ضعیف بوده همه چیز را زیر نظر گرفته و مسلط شده است و توانسته تأثیر بگذارد و این را به مردم القا کند که ایرانی ها از یهود خطرناکتر هستند.

من که قبلاً نمی توانستم به ایران بیایم و به سختی به ایران می آمدم اما الان سربلند به ایران می آیم و بر می گردم و آرزو دارم که ایران موفق شود و به یمن کمک کند تا یک دولت با کیان مستقل ایجاد شود. ایران از ما بسیار حمایت می کند و ما از هم ایران تشکر می کنیم.

*وضعیت اقتصاد و رفاه و توسعه ایران را دیدید، چگونه است؟

ایران تحت تحریم اقتصادی است اما کشوری توانا و قدرتمند و قوی است و رهبر و پارلمان و رئیس جمهور دارد و مسئولان دارند کار می کنند و ایران رو به پیشرفت است. اگر نکات منفی ای هست الان در همه کشور ها این نکات منفی وجود دارد. اما امنیت نهادینه شده و از لحاظ تکنولوژی موفق شدند. استقلال دارد و تصمیمات کشورش را خود مردم و مسئولان می گیرند. کس دیگری نمی تواند برای ایران تصمیم بگیرد. یمن با ایران قایل مقایسه نیست چراکه حکومت و ارتش یمن ناکارآمد هستند.