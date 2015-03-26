اسکان یک میلیون و هشتصد هزار نفر روز در ستادهای آموزش وپرورش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش استان قم، دکتر علی اصغر فانی که به قم سفر کرده بود از ستاد اسکان آموزش و پرورش ناحیه ۴ و واحدهای آموزشی آیت الله مشکینی بازدید و با عوامل اجرایی اسکان و جمعی از مسافران نوروزی شهر مقدس قم به گفتگو پرداخت.
وی با تبریک فرارسیدن نوروز و آرزوی سالی پربار برای فرهنگیان و دانش آموزان کشور گفت: برخورد مودبانه و درخور فرهنگیان از اهمیت بالایی برخوردار است که خوشبختانه در قم مشهود است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار نفر روز در ستادهای اسکان آموزش و پرورش کشور اسکان داده شدهاند که ۷۵ درصد آنها فرهنگی و مابقی از دیگر نیروهای کشوری و لشکری هستند.
وی افزود: باید با اخلاق کریمانه و رسیدگی مناسب زمینهای را فراهم کرد تا فرهنگیان پس از گذراندن تعطیلات برای شروع کلاسهای درس با آمادگی لازم حضور یابند.
فانی در پایان با تأکید بر اینکه اخلاق کریمانه، سرعت عمل و امکانات مناسب در پایگاههای پذیرش اسکان نوروزی آموزش و پرورش قم ملموس بود ابراز امیدواری کرد بتوان با افزایش امکانات برای فرهنگیان از ظرفیتهای آموزش و پرورش به نحو شایسته تری استفاده کرد.
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