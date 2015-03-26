۵۸۰ هزار مسافر در مراکز اقامتی خراسان جنوبی اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مرتضی عربی افزود: در این مدت، زیارت مرقد شریف امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس با ۱۴۶ هزار و ۸۶۶ نفر، باغ گلشن طبس با ۱۰۹ هزار و ۴۰۲ نفر و شهر تاریخی تون (فردوس) با ۱۰۵ هزار نفر بیشترین میزان بازدید را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نقشه گردشگری، ۲۵ هزار کتابچه و ۱۲ هزار بروشور راهنمای مسافران تهیه شده، گفت: این اقلام بین مسافرانی که وارد استان شده اند، توزیع می شود.

عربی در خصوص امکانات اقامتی استان بیان داشت: تاسیسات گردشگری خراسان جنوبی شامل ۸ هتل دارای ۵۸۰ تخت و ۱۵ مهمانپذیر دارای ۶۶۹ تخت و ۴۸ کمپ با ظرفیت ۱۸ هزار و ۵۵۵ نفر آماده اسکان و پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی است.