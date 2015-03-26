شهرکهای صنفی در بابلسر ایجاد می شود/ افزایش اقامت مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان شهرستان، اظهار کرد: با توجه به برنامه‌های سنگین دولت در سال ۹۴، زیباترین شعاری که می‌توانست انتخاب شود «دولت و ملت؛ هم‌دلی و هم‌زبانی» بود، امیدواریم شاهد افزایش خدمات رسانی و رضایتمندی مردم شریف باشیم.

وی گفت: خوشبختانه یکی از ارکان اصلی همزبانی، مشارکت بالای مردم شهرستان است که سال گذشته در بحث آسفالت راه روستایی بیشترین مشارکت را در کشور داشته ایم.

فرماندار بابلسر با اشاره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جدید گفت: به گونه ای برنامه ریزی می کنیم تا هم منویات مقام معظم رهبری محقق

شود و هم رعایت اصل امانتداری صورت خواهد پذیرفت.

این مسئول برنامه های خود را درسال جدید پیگیری و ارتقاء راههای مواصلاتی و ایجاد زیر ساختهای لازم در جهت توسعه گردشگری عنوان کرد و افزود: طرحهای نیمه تمام هادی روستایی در سال جدید به اتمام خواهد رسید.

اسد با بیان اینکه از نظر کیفی در بحث آب شرب در شرایط خوبی هستیم گفت: از نظر کمی در شرایط بحران و افزایش جمعیت دچار مشکل کمبود شدید آب شرب هستیم که با بهره برداری و اتمام پروژه شبکه خط انتقال آب شرب به سد البرز در سالجاری مشکلات بحران آب برای شهر های گروه الف مرتفع شود.

سرپرست فرمانداری بابلسر به صنعت مبل، نیشکر و محصولات باغی و کشاورزی نظیر توت فرنگی در بخش بهنمیر اشاره کرد و گفت: بنا داریم شهرکهای صنفی در بخش بهنمیر ایجاد کنیم.

وی افزود: با ساماندهی و ایجاد صنایع تبدیلی و برندسازی می توانیم کیفیت محصولات را ارتقاء دهیم.

اسد با بیان اینکه شهرستان بابلسر در بحث گردشگری استعداد خوبی دارد اظهار کرد:قطعا می توان بخشی از مشکلات بیکاری و اشتغال جوانان را با

توسعه صنعت گردشگری مرتفع کرد و با سامان بخشی و مدیریت بخش گردشگری در شهرستان می توان در کوتاهترین زمان مشکل بیکاری شهرستان را ریشه کن کرد.

وی در ادامه اقدامات ستاد دائمی خدمات سفر شهرستان اشاره و گفت: بازدیدهای مستمر و سرزده به همه مراکز خدماتی در دستور کار ستاد است.

اسد کنترل کیفی و بهداشتی را مهم دانست و گفت:خدمات خوبی برای استقبال از مسافران وجود دارد و در بحث نظارت عملکرد خوبی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به فعالیتهای اکیپهای هلال احمر، نیروی انتظامی ستاد اسکان فرهنگیان اظهار کرد: در بحث اسکان فرهنگیان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته ایم.

سرپرست فرمانداری شهرستان بابلسر به ایجاد نمایشگاه صنایع دستی در ایام نوروز برای حمایت از هنرمندان این بخش اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در

استان مراقبت از دریا را در ایام نوروز با ۱۵ نفر ناجی و تعدادی جت اسکی و قایق فراهم شده تا خطرات احتمالی در ساحل را کاهش دهیم.

