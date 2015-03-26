بارش برف در مناطق کوهستانی استان قزوین ادامه دارد

مهدی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از وضعیت جوی استان گفت: سامانه بارشی که از دیشب وارد استان شده است موجب بارشهای بسیار خوبی شده و امروز پنجشنبه شاهد بارش ۲۷ سانتیمتر برف در منطقه کوهین و ۱۱ سانتیمتر برف و ۱۹ میلیمتر باران در آوج هستیم.

وی افزود: میزان بارش باران در قزوین هم چهار میلیمتر بوده است.

آخوندی تصریح کرد: نقشه های هواشناسی نشان می دهد سامانه بارشی تا پایان امشب در استان خواهد بود و بتدریج از ساعات پایانی شب از استان خارج خواهد شد و روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وضعیت جوی پایداری در استان حاکم خواهد شد.

کارشناس هواشناسی بیان کرد: از اواخر روز یکشنبه سامانه بارشی دیگری وارد فضای استان خواهد شد که ورود آن بارش برف و باران را در پی خواهد داشت.

این کارشناس یادآورشد: روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده نیز شاهد بارش باران در استان قزوین خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهر آوج با سه درجه زیر صفر و آبیک با ۱۲ درجه بالای صفر بترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.

آخوندی گفت: در مدت یاد شده دمای هوای شهر قزوین بین ۴ تا ۱۰ درجه بالای صفر در نوسان بوده است.

زینلی: ترافیک جاده های استان روان و رو به نیمه سنگین شدن است

بهرام زینلی فرمانده پلیس راه استان قزوین هم گفت: راههای مواصلاتی استان در حال حاضر از ترافیکی روان برخوردار است و با پایان یافتن موج اول سفرهای نوروزی شاهد بازگشت مردم از سفر هستیم که در روزهای آینده شاهد سنگین شدن ترافیک خواهیم بود.

وی افزود: روزانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو از محورهای مواصلاتی استان عبور می کنند و پلیس راه با استقرارهفت پاسگاه و هفت ایستگاه و روزانه ۶۰ تیم گشتی نسبت به کنترل ترافیک منطقه اقدام کرده است.

سرهنگ زینلی با اشاره به تغییر شرایط جوی در استان بیان کرد: بارش های اخیر موجب لغزنده شدن سطح جاده ها شده و در این شرایط احتمال افزایش سوانح پیش بینی می شود لذا از رانندگان انتظار داریم با احتیاط کامل حرکت کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی فاصله با خودروی جلویی را رعایت کنند.