مدت اقامت گردشگران در استان بوشهر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از وضعیت اسکان و میزبانی از مسافران نوروزی در شهرستان کنگان اظهار داشت: شهرستان کنگان دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش گردشگری است و از همه توان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان استفاده می‌کنیم.

وی تاکید کرد: جذابیت های بالایی در زمینه گردشگری در جنوب استان بوشهر وجود دارد و هر ساله شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در این ایام در استان هستیم.



استاندار بوشهر ادامه داد: شهرستان کنگان به استان‌های فارس و هرمزگان نزدیک است و این موضوع باعث شده تا این نقطه مورد نظر بسیاری از مسافران نوروزی قرار بگیرد.

سالاری یکی از ظرفیت‌های گردشگری کنگان را بخش صنعتی این شهرستان دانست و تصریح کرد: شهرستان کنگان از نظر مناظر تاریخی و همچنین مناظر طبیعی نیز ظرفیت‌های بالایی دارد.

وی از سیراف به عنوان یکی از مهمترین نقاط گردشگری تاریخی در استان بوشهر یاد کرد و افزود: امسال تلاش بسیار زیادی صورت گرفته است که خدمات‌دهی مطلوبی به مسافران نوروزی در استان بوشهر ارائه شود.

استاندار بوشهر گفت: در زمینه اسکان و ارائه خدمات به مسافران نوروزی شاهد خدمات دهی مطلوبی هستیم و تلاش می‌شود که مشکلاتی هم که وجود دارد رفع شود.