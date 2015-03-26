یک دقیقه سکوت قبل از دیدار دوستانه استقلال و سایپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، فردا جمعه پیش از شروع مسابقه دوستانه استقلال مقابل سایپا در کمپ حجازی به احترام میلاد اسلامی و حسین جوادی که در سانحه هوایی به دیار باقی شتافته اند، حلقه تسلیت و یک دقیقه سکوت برای هم دردی با خانواده ی این عزیزان اجرا خواهد شد.