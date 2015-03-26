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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

گرامداشت یاد دو خبرنگار فقید صورت می گیرد؛

یک دقیقه سکوت قبل از دیدار دوستانه استقلال و سایپا

یک دقیقه سکوت قبل از دیدار دوستانه استقلال و سایپا

بازیکنان دو تیم استقلال و سایپا یاد دو خبرنگار فقید که در سانحه هوایی جان باختند را گرامی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، فردا جمعه پیش از شروع مسابقه دوستانه استقلال مقابل سایپا در کمپ حجازی به احترام میلاد اسلامی و حسین جوادی که در سانحه هوایی به دیار باقی شتافته اند، حلقه تسلیت و یک دقیقه سکوت برای هم دردی با خانواده ی این عزیزان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2523484

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