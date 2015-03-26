۷۰۰ هزار گردشگر در استان بوشهر اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی بعد از ظهر پنجشنبه در بازید از وضعیت اسکان گردشگران در شهرستان کنگان اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای از هفته‌ها پیش برای استقبال از مسافران نوروزی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: استان بوشهر در این فصل دارای آب و هوای بسیار خوبی است و همین موضوع باعث شده شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در این ایام باشیم و بخش قابل توجهی از مسافران نوروزی، بوشهر را برای ایام نوروز خود انتخاب می‌کنند.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از اسکان بیش از ۷۰۰ هزار نفر از گردشگران در استان بوشهر خبر داد و افزود: این مسافران نوروزی حداقل دو شبانه روز در استان بوشهر اقامت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۹ کمپ اقامتی در استان بوشهر برای حضور مسافران نوروزی آماده شده است، گفت: از همه ظرفیت‌ها برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی در استان بوشهر استفاده شده است.

باستی از رفع نقاط حادثه خیز راه‌های استان بوشهر برای افزایش ایمنی تردد در راه‌های استان خبر داد و اضافه کرد: نیروهای امدادی و خدماتی و ایمنی و سلامت در حال آماده‌باش هستند.

وی وضعیت اسکان مسافران نوروزی در استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: امیدواریم شاهد رضایت‌مندی مسافران نوروزی از وضعیت اسکان در استان باشیم.